逐潮汕尾紀錄片 訴說在地職人與海的深情故事

劉正忠說明膠筏捕撈過程。（林園圖書館提供）

高雄市林園區西汕社區發展協會舉辦「高雄市林園汕尾社區記憶劇場（二）成果展」，今（8）日在林園圖書館登場，展覽以「時光裡 旅行汕尾」為主題，透過在地職人的視角，分享與海洋共存的歷史與經驗。

展覽由文化部、高市文化局指導，高市圖林園分館協辦，即日起至20日於林園分館二樓展出。

西汕社區發展協會指出，展覽是繼去年社區營造成果的延續與深化，透過鏡頭與文字，捕捉汕尾這塊土地上職人們的生活記憶與情感共振，展出內容多元，重頭戲為紀錄片「逐潮汕尾：人與海的深情記事」，訪談三位在地技藝人物，包含膠筏職人劉正忠、電繡漁網黃謝美純及資深捕鰻人吳文明。

另今年辦理社區攝影工作坊，展出由社區學員親手拍攝的系列作品，透過在地居民的鏡頭，呈現汕尾日常生活的真實面貌與美麗瞬間。現場也展示「汕尾抱抱」電子報刊物，集結社區故事與活動紀錄，為在地文化傳承留下文字紀錄。

文史工作者戴健城指出，文史工作就像傳教一樣，要不斷地把在地的好介紹出去，讓更多的人能認識。主辦單位表示，希望藉由這次成果展，讓更多人看見汕尾的文化底蘊與人情溫暖，並透過這些真實的生命故事，激發社區居民對自身文化的認同與驕傲。

戴健城為展覽引言。（林園圖書館提供）

