「台中肉員」復業湧人潮 「爌肉蕭」、「陳明統爌肉飯」下週回歸

知名的「台中肉員」今（9）日恢復正常營業，顧客立即回流，店內坐滿客人。（記者蔡淑媛攝）

非洲豬瘟導致全國禁宰豬隻15天，7日溫體豬肉重新上市，知名的「台中肉員」今天恢復正常營業，顧客立即回流，店內坐滿客人，知名的爌肉飯業者有大智路「爌肉蕭」及忠孝路「陳明統爌肉飯」則持續停業，待下週一（10日）才會正式復業。

台中肉員周老闆說，溫體豬肉禁令時，要兼顧店內員工生計，加上民眾吃肉員習慣，以及觀光客多，無法一直停業，除了一開始店內有搶進溫體豬肉庫存，進一些等級高的冷凍豬肉，一樣每天早上製作肉員開店，但減少3、4成產量，並提早打烊，維持開店，但後來實在撐不住了，停業3、4天。

還好及時解封，溫體豬一上市立刻買進做肉員開市，也在週六回復正常營業，客人回流，生意和以往假日一樣。

知名大智路「爌肉蕭」則在疫情爆發之初政府發出禁宰令，即公告暫停營業，趁随著禁令延長15日，業者也貼出11月10日營業告示，連休17天，解封後也未營業，原來老闆也趁空檔出國玩。

「陳明統爌肉飯」未營業，仍持續公休，據了解即使豬肉上市，爌肉需求大，要切要滷耗時量又大，加上固定週日公休，可能10日下週一才恢復開店。

另一家知名的阿頭（林）爌肉飯位於忠孝路夜市，只賣早上、中午，今天重新開市即高朋滿座，生意也特別好，老闆說禁令初期店內還有存貨，之後也休了9天，昨天豬肉上市後立刻備料燉滷，一開店顧客就上直呼好久沒吃到爌肉了，趕緊來解饞。

知名的「台中肉員」恢復正常營業。（記者蔡淑媛攝）

大智路「爌肉蕭」持續停業，待下週一（10日）才會復業。（記者蔡淑媛攝）

忠孝路「陳明統爌肉飯」持續公休，可能10日下週一才會復業。（記者蔡淑媛攝）

阿頭（林）爌肉飯重新開市即高朋滿座，生意也特別好。（記者蔡淑媛攝）

