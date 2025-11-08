為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園大溪工藝週登場 國際主題館展出日本著名窯燒

    2025/11/08 17:13 記者謝武雄／桃園報導
    大溪工藝週熱鬧登場，國際主題館以日本精緻窯燒為主。（記者謝武雄攝）

    大溪工藝週熱鬧登場，國際主題館以日本精緻窯燒為主。（記者謝武雄攝）

    大溪工藝週熱鬧登場，國際主題館以日本精緻窯燒為主。（記者謝武雄攝）

    大溪工藝週熱鬧登場，國際主題館以日本精緻窯燒為主。（記者謝武雄攝）

    〔記者謝武雄／桃園報導〕「2025大溪工藝週」於今、明兩天在大溪木藝生態博物館及周邊的基地登場，今天是周末也吸引不少民眾到場，其中「國際主題館」展出日本多處著名窯燒，另外在武德殿展出第二屆大溪國際木家具工藝設計競賽得獎的24件作品，精緻的手法，也吸引不少民眾觀賞，兩天期間還規劃了4場「工藝遊程」，帶領民眾走訪職人工坊與老城風景，在歷史街區中探索大溪的工藝故事。

    大溪木藝生態博物館長陳倩慧表示，大溪工藝週邁入第4屆，今年以「用工藝和世界交朋友」為主軸，邀請國內外工藝單位齊聚交流，推出多項體驗活動，結合打開工場、工藝市集、4大國際主題館、10場工藝短講、2條體驗遊程、工藝餐食和工藝體驗；活動資訊可至活動粉絲專頁查詢。

    她也提到，今年大溪國際木家具工藝設計競賽以「收納」為主題，吸引來自全球12個國家與地區的創作者、215件作品，最終遴選出社會組和青年組24件獲獎作品，內容精彩可期。

    至於「國際主題館」方面，邀請日本兵庫縣濱田窯外，和大溪建立友好的栃木縣益子町、石川縣加賀市、福島縣會津若松市的工藝職人與團隊也再次參展，並透過「工藝短講」與台灣的創作者、研究者及品牌經營者分享經驗，「打開工場」共打開6處職人工作空間，從製材廠、傳統木工坊、新式家具工場到當代設計訂製家具，透過與職人面對面，看到大溪木家具生產的產業脈絡和環境。

    大溪工藝週熱鬧登場，武德殿展出比賽得獎的作品。（記者謝武雄攝）

    大溪工藝週熱鬧登場，武德殿展出比賽得獎的作品。（記者謝武雄攝）

    大溪工藝週熱鬧登場，有不少親子同樂活動。（記者謝武雄攝）

    大溪工藝週熱鬧登場，有不少親子同樂活動。（記者謝武雄攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播