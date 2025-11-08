鳳凰撲台！花蓮災民剉咧等 縣府：上次淹水1.5公尺以上一律強撤

鳳凰颱風來襲，花蓮縣光復鄉大同村災民提前堆沙包。（民眾提供）

鳳凰颱風今天凌晨轉為中颱的，預估下週一、二影響台灣最劇烈。林保署評估雨量超過800毫米，可能形成新堰塞湖造成潰決，潰決模擬影響範圍送花蓮縣政府作為撤離參考。縣府說，已依據林保署影響範圍套出2720個門牌，正在清查戶籍資料，由光復鄉公所統計中，只要淹水超過1.5米區域的民宅，即使住家有2樓也會強制撤離。

鳳凰颱風將至，光復鄉許多鄉親開始在自家門口堆沙包，簡姓鄰長說，有上次的經驗當然會怕，也不知道雨量實際會有多少，能做多少是多少，相信多數民眾也會願意配合撤離。

光復鄉長林清水今天說，目前颱風路徑還有變數，明、後天之後才會確定。目前光復鄉除了部分偏遠區域的廣播警報系統需要改善，須由警方及村鄰長協助廣播，其餘大部分均已經完成。他也擔心，新堰塞湖可能的影響範圍與9月23日的堰塞湖災情範圍幾乎一樣，「這種撤離規模不是鄉公所能負荷」，今天已透過會議向上提報需求，希望縣府協助。

縣府說，依氣象署資料，鳳凰颱風外圍環流將影響北部及東半部，針對堰塞湖可能帶來的風險，已請民政處督導光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉公所，盡快提報疏散撤離清冊到縣府，光復鄉公所明天開會，預計明天中午12點前提報第一階段「需特別照護之弱勢對象」名冊，第二階段則是下週一（10日）提報各鄉鎮潛勢區需疏散撤離的保全戶完整清冊。

縣府說，目前評估是只要上次淹水超過1.5公尺高的災區，不管住家有沒有2樓，都必須接受強制撤離，主要在佛祖街、敦厚路低窪區，目前林保署給的撤離影響範圍主要是洪峰每秒4500立方公尺的洪水影響範圍，套圖後有2720個門牌，詳細戶籍資料彙整中，如果是洪水就有垂直撤離的選項，但如果是土石流等級就得全部撤離，至於撤離安全場所地點也重新評估，包括光復鄉公所這次就不納入避難場所範圍，也在盤點可供災民撤離的民宿數量。

