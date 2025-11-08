為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    從粿粿出軌探討人性難題 朋友偷吃「友情與良心」選哪個？

    2025/11/08 17:11 即時新聞／綜合報導
    藝人粿粿與王子偷吃事件延燒不止，也讓外界思考「友情與道德」的界線。（資料照）

    藝人粿粿與王子偷吃事件延燒不止，也讓外界思考「友情與道德」的界線。近日一名網友發文，拋出「若朋友出軌，自己是否該說出真相」的兩難處境，掀起網友對「友情與良心」抉擇的熱議。

    該名網友在Dcard發文指出，粿粿與王子外遇，身邊一定有人知情。這讓她不禁思考，若換作自己遇到類似情況，且與雙方都是好友，勢必陷入掙扎──「說出來怕被罵多管閒事、不說又覺得像共犯，勸對方坦白還可能被翻臉」。因此，他好奇詢問「大家會選擇站在哪一邊」？

    貼文一出後，多數網友直言「絕對裝死比較安全」、「介入人家感情吃力不討好」、「有句話說『不要介入他人因果』」、「我可能會暗示但不會講，講了我要負責」。更有網友透露自己的慘痛經驗「我曾經碰過，我是告知，結果兩邊不是人。」，並勸網友「遇到一律裝死」。

    不過，也有部分網友持相反意見，認為誠實比義氣更重要。「我希望朋友告訴我，這是原則問題」、「說出口雖然可能失去朋友，但至少問心無愧」、「可以委婉提醒，不用直接挑明」。也有人指出：「看誰是自己比較好的朋友，就選擇站那邊，感情的事外人插手只會吃力不討好」。

