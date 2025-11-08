為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    鳳凰仍在成長！暴風圈侵襲機率破5成縣市曝光

    2025/11/08 17:10 即時新聞／綜合報導
    粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰已達中度颱風中段班，面積足足有好幾個台灣大！（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰已達中度颱風中段班，面積足足有好幾個台灣大！（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    鳳凰颱風今日凌晨升級為中度颱風，預計明天可達強颱顛峰狀態，預計登陸菲律賓後轉向，北轉朝台灣前進。粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前已達中颱「中段班」，面積足足有好幾個台灣大！而根據中央氣象署資訊，全台已有14縣市，未來120小時內的暴風侵襲機率破5成以上。

    粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日下午發文曝光「鳳凰」最新衛星雲圖表示，鳳凰體型龐大，環流整合超費力，面積足足有好幾個台灣大，甚至能整個罩住菲律賓，以現在這發展速度來看，「真的不簡單！」

    氣象署今日也發布各主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，可見機率最高為澎湖縣68%，其次是台南市62%與金門縣61%；另外，高雄市、嘉義縣59%，彰化縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣56%，南投縣、台中市55%，苗栗縣52%，新竹市51%，新竹縣、恆春半島50%。

    而其他地區除了台東縣蘭嶼35%以外，其他縣市的暴風侵襲機率也都在40%以上。

    目前氣象署預測，鳳凰颱風下週三到週四最接近台灣，下週四下午到晚上離開。預計將在下週一發布海上颱風警報、下週二發布陸上颱風警報，實際發布時間仍要視鳳凰颱風靠近時的狀況而定。

    相關新聞：鳳凰颱風最新動態「大角度轉向台灣」！各地最大風雨時間曝光

    全台已有14縣市，未來120小時內的暴風侵襲機率破5成以上。（取自氣象署）

