高雄爆某國中師捏肩膀害瘀青！學生辭幹部還要記小過

家長希望辭掉孩子班級幹部職務，卻被老師回說會記小過。（擷取自臉書社團）

家長指控國二的孩子被導師捏肩膀導致瘀青。（擷取自臉書社團）

〔記者許麗娟／高雄報導〕有家長在臉書社團發文，指高雄市左營區某所國中導師對學生不當管教，指控孩子被留置學校未通知家長，且有一次孩子因朝會講話被老師捏肩膀警告導致瘀青，孩子欲辭班級幹部職位，還被回說會被記小過。對此，校方及教育局都表示將依規定調查。

家長指控，孩子就讀某國中2年級，上月底某天4點半後放學後未到補習班，晚上6點多接獲補習班電話，後續詢問才知道孩子被老師留置在校，不滿沒告知家長導致小孩失聯了一段時間。過幾天，孩子因朝會轉頭與同學講話，被老師捏肩膀警告，事後發現被捏處瘀青，家長因此怒帶孩子到醫院驗傷。

家長也指控，該名老師每次都拿小孩總務股長當的不好找他麻煩，家長請老師把總務的職位換掉，老師在校長面前說好，私底下聯絡簿卻寫「下幹部要記小過」。

對此，該校校長表示，該名老師與學生在校表現都很不錯，可能是管教學生時比較激動一點，有碰觸到學生導致淤青，接到家長投訴已進行校安通報，校內會進行相關調查，如果老師確實有疏失，將以相關規定進行懲處。

此外，對於不當班級幹部要記小過？校長說，校規沒有這樣規定，但班級幹部有任期，且依12年國教體系當完是有加分的，若學生不願意當就是另外選，但任期沒有當完依法就是不能加分。至於放學後留置學生部分，學生功課未完成，老師也是要犧牲自己的下班時間陪學生完成，與家長聯繫也是人之常情。

高雄市教育局則指出，學校在接獲家長反映後，立即啟動處理機制，除完成校安通報外，並依規定成立調查小組了解相關情形，釐清是否涉及教師不當管教。同時將依據《教師法》及《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》等相關規定召開校事會議，研議後續處置。

國二生因朝會講話被導師捏肩膀警告而瘀青，家長怒帶孩子到醫院驗傷。（擷取自臉書社團）

