    桃園南門市場火災財損 市府統一協調鑑價師評估

    2025/11/08 16:43 記者謝武雄／桃園報導
    經發局長張誠前往南門市場災區，了解後續復原情形。（記者謝武雄攝）

    桃園區南門市場5日深夜發生火災，造成百餘攤位被燒毀，其中51攤為公有市場攤位，桃園區公所有投保，經濟發展局邀請保險公司人員進場討論相關理賠事項，至於攤商涉及裝潢與設施設備等項目理賠，針對財損部分，將由市府統一協調鑑價師進行評估，另外結構技師初步鑑定部分結構危險區域，已經拉起封鎖線嚴禁進入。

    經濟發展局長張誠今早在南門市場自治會長鄭秀美陪同下前往了解市場狀況，由於適逢週末，南門市場還是有營業，也湧入不少購物人潮；鄭秀美也感謝市府後續動作迅速，包含水電、結構技師進場、火調時間縮短等，但外傳南門市場付諸一炬無法營業，攤商都很著急，希望市府不要鬆懈，越早讓攤商復業越好，畢竟有的攤商已經生活困頓。

    張誠表示，在火災現場部分，針對結構技師建議，結構嚴重毀損區域已經拉起封鎖線禁止擅自進入；至於非封鎖線外區域雖暫無立即性危險，但仍採管制方式，今下午4點前開放攤商進場取回個人物品，結構技師會在最短的時間內提出報告，作為後續處理依據；考量災後現場環境與衛生安全，環保局於6日已派員執行周邊消毒作業，今日也加派人力進行現場垃圾清除與環境整理，確保市場周邊環境整潔安全。

    張誠也提到，目前盤點的中繼市場有南門公園、文化街、新永和市場與文昌公園對面停車場（新民大樓基地），目前尚與攤商討論中；其中以新永和市場有現成的水電設施與管理團隊，攤商若選擇此處做為暫時安置地，復業時間最短。

    經發局長張誠前往南門市場災區，了解後續復原情形。（記者謝武雄攝）

    南門市場未受影響攤位仍然繼續營運，經發局長張誠前往了解豬肉銷售情形。（記者謝武雄攝）

