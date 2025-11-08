為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    杉林溪紅黃競豔！楓紅、銀杏平分「秋色」

    2025/11/08 16:16 記者劉濱銓／南投報導
    南投杉林溪入秋受東北季風影響，楓紅提前轉色，白天在陽光照射下，紅葉更加鮮紅亮麗。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪入秋受東北季風影響，楓紅提前轉色，白天在陽光照射下，紅葉更加鮮紅亮麗。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪近期受連番東北季風影響，園內紫葉槭提早轉色，楓紅已達4成，加上今年銀杏也如期轉為金黃，楓紅與黃葉競豔，為秋天景致增色不少，園區表示，目前楓紅、銀杏轉色已達4、5成，預計11月中下旬就會達到高峰。

    杉林溪園區指出，過去園內的銀杏在轉黃後，才換楓樹接力轉紅，但今年則在銀杏轉黃不久後，園內的紫葉槭也開始轉紅，成為同時間可欣賞到2種變葉植物，目前秋天銀杏轉黃約5成，楓紅則是4成，可說是平分「秋色」。

    園區也說，園內的主力楓紅為紫葉槭，夏天會呈現暗紅色，秋冬受日夜溫差變大，就會轉為鮮紅色，成為大片楓紅景致，尤其白天在陽光照射下，紅葉更會透出亮紅色相當搶眼，楓紅、銀杏預計本月中下旬就會進入轉色高峰期。

    南投杉林溪入秋受東北季風影響，銀杏轉為金黃色，目前轉色已達5成。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪入秋受東北季風影響，銀杏轉為金黃色，目前轉色已達5成。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪入秋受東北季風影響，楓紅提前轉色，白天在陽光照射下，紅葉更加鮮紅亮麗。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪入秋受東北季風影響，楓紅提前轉色，白天在陽光照射下，紅葉更加鮮紅亮麗。（杉林溪園區提供）

