    首頁 > 生活

    平埔族身分法上月公布 台南西拉雅慶正名、提3保障訴求

    2025/11/08 16:20 記者吳俊鋒／台南報導
    臺南市西拉雅文化協會結合收穫祭，熱鬧慶祝正名成功。（記者吳俊鋒攝）

    臺南市西拉雅文化協會結合收穫祭，熱鬧慶祝正名成功。（記者吳俊鋒攝）

    平埔原住民族群身分法在立院三讀通過後，10月下旬由總統賴清德公布，爭取正名逾25年的臺南市西拉雅文化協會，今天在新化舉辦Holakkima聯歡活動，結合收穫祭與竹工藝展等，熱鬧慶祝努力的成果，也提出3大層面的保障訴求。

    正名成功也代表適用了「原住民族語言發展法」、「原住民族傳統智慧創作保護條例」與「文化資產保存法」，今天在活動中向族人發佈並擴大討論，將要求政府在3年內，逐步修訂以保障在政治、醫療、社會福利等各層面的權益。

    「Holakkima 慶豐收．賀正名II」今天在新化區的綠谷西拉雅舉行，現場布置出部落歡聚的意象，除了音樂表演與影片介紹等節目之外，還有傳統的竹工藝展，並有專業講解kha-ah、Lakcana的早期漁具製作技法。

    即將進入農曆10月，協會也結合西拉雅年中七大節慶的Piniangh收穫祭，一起歡慶正名成功，由傳統的燃竹炮與奏竹樂等正式啟動，全程都很有儀式感，壓軸則是眾人圍起來共同吟唱，透過古老歌聲《Holakkima》，以及點亮燭光來象徵延續，攜手迎接新時代。

    最後共享湯圓，體現族群間的甜蜜情誼，協會發言人萬淑娟強調，名字、身分、生態、文化、語言、節慶、工藝等都回來了，希望更要扎根、運用，並發揚光大。

    萬淑娟指出，台南西拉雅發源地與核心場域在新化、左鎮一代的淺山區，養成世代以竹、筍為生的傳統，協會成立逾25年，長期推展正名運動、語言復振，還有地方知識、生態、美學等工程，努力不懈。

    萬叔娟提到，西拉雅為正名奮戰，像一只只承載的器皿，將果實一點點收聚，今天的活動，正是文化復興與法律進程等雙重豐收的歷史性交會點，值得慶賀，也要繼續努力。

    平埔族身份法公布，臺南市西拉雅文化協會舉辦聯歡活動，慶祝正名成功。（記者吳俊鋒攝）

    平埔族身份法公布，臺南市西拉雅文化協會舉辦聯歡活動，慶祝正名成功。（記者吳俊鋒攝）

