陽明交大跨世代熱音舞台 余光、前台灣微軟副總搖滾開唱

高齡80多歲的音樂教父、「余光音樂雜誌」創辦人余光今日出現在陽明交大搖滾舞台。（圖由陽明交大提供）

會唸書也會玩音樂！國立陽明交通大學今（8）日在台北舉辦「PULSE Generations 跨世代熱音演唱會」，11組樂團輪番登台搖滾，不分年齡世代熱力開唱，從經典搖滾到新世代原創音樂，音浪一波接一波，讓現場數百名聽眾熱血沸騰。

高齡80多歲的音樂教父、「余光音樂雜誌」創辦人余光今日也出現在陽明交大搖滾舞台。

請繼續往下閱讀...

陽明交大傑出校友李良猷畢業於1972年，56年前是交大星聲社第二任社長與半導體合唱團的吉他手，他以搖滾精神號召，獲得校方、校友總會與思源基金會全力支持，聚集橫跨半世紀的11組樂團，演繹「All Ages，One Stage」真實篇章。

演唱會由熟齡校友Somebody樂團開場，團長李良猷彈電貝斯，老搭檔同學胡沛湘已是地產大亨，計算機工程系畢業、曾任台灣微軟副總及中華電信文教基金會執行長，退休後以推廣草編童玩為志業的林三元擔任男主唱，女主唱則是胡沛湘的夫人，這群搖滾老將久違重返舞台仍氣勢十足，讓人見證音樂的永恆青春。

中生代Heavy Body樂團，由陽明交大牙醫系系主任、搖滾教授林元敏領軍，結合另外7名牙醫師共同演出，從英國搖滾樂團Queen的波西米亞狂想曲，到耳熟能詳的經典動畫灌籃高手主題曲；另，建築所畢業校友許偉揚、資工系畢業後創業L7 Networks的魏煥雲，以及來自藥理所、現為陸軍軍官學校醫務所上尉陳相佐也帶來精采演出。

新生代樂團展現校園新聲的無限創意，熱音社、星聲社的閃亮星星美少女（男團）、Emo暈船收容所、21公克、朱氏會社、ㄍㄨㄟ ㄍㄤ青少年等學生樂團輪番登場，以原創曲與翻唱經典歌曲接力點燃青春舞台。其中，畢業於陽明交大管理科學系、曾入圍金曲獎的創作歌手PiA吳蓓雅，也帶來自己創作壓軸演出。

陽明交通大學今日在台北舉辦「PULSE Generations 跨世代熱音演唱會」，11組樂團輪番登台搖滾。（圖由陽明交大提供）

陽明交通大學今日在台北舉辦「PULSE Generations 跨世代熱音演唱會」，11組樂團輪番登台搖滾。（圖由陽明交大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法