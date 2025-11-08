捷運東環線松山信義段動土 潛盾隧道工程將穿越藍、紅線下方

捷運東環段CF760標，今舉行開工動土典禮。（記者方賓照攝）

橫跨雙北的捷運環狀線大致分為三個階段，第一階段新北市部分已通車，第二階段北環段、南環段施工中，扮演全線閉環要角的第三階段東環段也陸續開工，全長13.25公里途經中山、內湖、松山、信義與文山，共有六個區段標，三個招標中、一個明年初開工，二個已開工，其中之一是今辦開工動土典禮的松山、信義段「CF760」標，將沿松山路、松德路、松仁路、信義路五段至吳興街，設置兩座地下車站，未來全段通車後，象山站至動物園站車程縮短為4分鐘，並串接淡水信義線、文湖線等多條捷運路線。

捷運局第二區工程處長劉安德表示，「CF760」標工程路線長約2.7公里，工程範圍包含總長4497公尺的潛盾隧道、機電環控系統及中央避車線設施，提供列車調度和維修彈性，確保營運順暢，以及地下車站Y38、Y39站；Y38站位於信義路五段，和淡水信義線的象山站銜接轉乘，天花板融入山形意象，Y39站坐落松仁路、吳興街口，鄰近北醫附醫，室內設計結合在地煤礦歷史元素。

此標除了一般施工要顧及的交維和監控保護，潛盾隧道工程尚需穿越營運中的板南線和淡水信義線下方，因此，Y38站開挖深度達33公尺，也是目前北捷最深的捷運車站，Y39站開挖深度達32公尺，將採高精度潛盾機掘進技術，結合即時監測系統等方式，提升施工效率、品質及降低風險，另在象山站轉乘連通道，採用潛盾隧道工法施作，克服上方管線、車行地下道等障礙，也會保留潛盾環片外觀，美觀且具教育意義。

關於東環段各標案進度，捷運局說明，CF763標、CF760標已先後開工，CF710今年10月決標，由皇昌營造及日商奧村組得標，預計明年初開工；CF720、CF740、CF750辦理招標中。CF720流標兩次，本月底前第3次公告，最樂觀的情況是明年二月有合適廠商投標並決標；CF740、CF750陳核彙整相關意見後再辦理招標。CF750應可說是東環段、甚至是捷運有史以來最難的工程，因要在松山新店線的車站下方，再建一座車站，廠商不太好找，但仍希望明年上半年能發包。

市長蔣萬安說，東環段主要串聯內湖科技園區、信義計畫區及南港軟體園區三大產業重鎮。這是繼去年12月CF763動工後，東環段第二個啟動的工區，兌現上任市長初期兩年內動工的承諾，期待全段完工後串接北環段、南環段，完整環狀路網體系，改善內湖交通，並以日本山手線帶動城市整體發展為例，希望台北市興建的全國首條捷運環狀路網，也能具有同樣的時代意義。

東環段銜接路網表。（記者董冠怡攝）

