    彰化田中馬明登場！任賢齊被捕獲排隊吃銅板美食

    2025/11/08 16:27 記者顏宏駿／彰化報導
    任賢齊今天中午排隊吃田中的銅板美食。（翻攝自臉書「田中人」）

    彰化田中馬拉松將在明天（9日）週日登場，田中鎮出身的藝人任賢齊今天返鄉在「選手之夜」開唱，明天也將以活動顧問的身分擔任領跑人。今天中午他被鎮民捕捉到排隊吃銅板美食，有人分享到臉書「田中人」，網友稱讚說，真是平民天王，只有「老田中人」知道這一味銅板美食。

    任賢齊吃的這間沒有店名，卻是許多田中人懷念的味道，因位於中南路陸橋下，被稱為「天橋下 炒麵、米糕、肉粽」，田中人非常推崇這間店的早午餐，一盤炒麵加一碗豆腐湯，50、60元就能打發。

    任賢齊今天都在田中龍江館廣場進行「選手之夜」彩排，網友說，難得回來田中一趟，捨棄「便當」，專程來吃「老田中人」的味道。

    鎮長蕭淑芬說，歡迎任賢齊返鄉參加田中馬，也歡迎從全國各地來參加田中馬的選手，其實田中有很多知名的在地小吃，包括香炒麵、周記蒸餃、老王豆花、天橋下炒麵/米糕/肉粽、炎獅切仔麵、老牌蚵仔煎黑輪香炒麵關東煮，以及田中無名小籠包，還有原橋頭臭豆腐、一口水煎包等。

