教育部推iLink計畫 開啟人社領域學生跨足半導體新契機

教育部推動「人文社會與產業實務創新鏈結計畫（iLink計畫）」，近日舉辦研討會分享各校成果。（圖由教育部提供）

人文社會領域學生也有機會跨足半導體，教育部自2023年起推動「人文社會與產業實務創新鏈結計畫（iLink計畫）」，促進高教人文社會領域與產業實務對接，明新科技大學為人社領域學生量身設計「半導體科技英語：半導體基礎30問」教材，讓無理工背景的學生也能理解半導體關鍵知識，暑期還可進入科技公司實習，參與生產管理、工程分析及營運企劃等工作，提升職場溝通與實務能力，成功協助人社領域學生跨足科技產業。

教育部資科司科長高志璋說明，教育部推動iLink計畫，鼓勵大學人文社科領域教師於課程中與業界合作，融入專題實作及競賽參與，提升學生了解產業界實務需求及問題解決能力，同時進行創新教學研究，近日舉辦「人文社會與產業實務創新鏈結」研討會，共有34所大學、近百位教師及業界人士參與，發表53篇教學創新研究成果，分享及共同探討創新教學、跨域合作及專題競賽的實踐經驗，展示各校在AI應用、數位教材與跨域學習如何融入課程設計，培養學生面對真實產業問題的能力，推動學用合一的教育成果。

國立成功大學發表「產業導向課程設計」研究，聚焦縮短人社學生的學用落差，研究顯示課程除提升學生在溝通、問題解決與創新思維等8項職能表現外，「三創與設計思維」與「從新創投資觀點學創業」等實作課，讓學生對未來就業職涯方向更具信心。

國立台南大學以永續劇場為核心，透過與地方劇團協作及PBL模式學習，帶領學生解決劇場實際問題，如回收展演後的戲服，重新改製再利用，有效減少劇團倉儲問題，也引導學生實現永續循環，培育未來具永續發展理念的劇場創作及經營人才。

明新科大人文設計學院院長趙子嘉說明該校編製「半導體產業實習與雙語教材」培育跨域科技人才。（圖由教育部提供）

