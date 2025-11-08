搭高鐵批改作業鄰座嫌「太吵」 網友：難道要零分貝車廂

網友發文分享，搭乘高鐵時批改學生作業，卻被鄰座乘客提醒「太吵了」，示意圖。（資料照）

高鐵上能不能批改作業？網友發文分享，她日前搭乘高鐵往返時，利用時間批改學生作業，卻因筆尖摩擦紙張的聲音，兩度被鄰座乘客提醒「太吵了」，讓她尷尬又無奈。貼文曝光後，引起網友熱議。

網友昨日在Dcard以「高鐵上能不能改作業」為題發文說，前陣子高鐵才剛取消「寧靜車廂」，自己日前因公往返時，帶著學生作業在高鐵上批改，沒想到過沒多久，坐在旁邊的一名男乘客便提醒「不好意思，可以小聲一點嗎」？讓她當場有些錯愕。

原PO後來決定減輕力道，但仍聽見筆尖摩擦紙張的聲音。完成一批作業後，她又拿出第二份，打算改用另一隻紅筆繼續批閱，沒想到再度被同一位乘客提醒，最後她好奇問「大家有沒有遇過類似的情況」？

貼文曝光後，許多網友認為，「有沒有可能這枝筆的聲音，對他的耳朵來說類似指甲刮黑板」、「不是大小聲的問題，我是很怕這種筆的磨擦聲，跟刮保麗龍一樣，會起雞皮疙瘩」、「有沒有可能他害怕這種聲音？我爸就是小時候只要我用彩色筆畫畫他都跑走，他說這種聲音讓他很不舒服」。

但也有不少人原PO打抱不平，「到底是要多寧靜...乾脆高鐵設一個『零分貝車廂』給這些完全無法忍受一點聲音的人，真的是無限上綱」、「改作業是能吵到怎樣，他如果怕這些小雜音應該選擇自己戴耳機！又不是說大聲喧嘩，講電話很大聲還是怎樣的」、「原PO人很好還有換筆，但換筆還被投訴，那我會覺得投訴的大哥有問題，應該自備耳塞、耳機」。

