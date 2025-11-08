橫跨400公里救災！「雲林隊」44天不眠不休 撤離前怪手排出巨大愛心

雲林縣府聯合民間夥伴組成「雲林隊」，橫跨400公里到災區協助重建，歷經44天，昨功成身退，離開花蓮前夕以怪手整齊排列巨大的「愛心」圖樣，展現鐵漢柔情。（圖由縣府交工局提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災後，雲林縣府聯合義力營造、新科營造等民間夥伴組成「雲林隊」，橫跨400公里到災區協助重建，歷經44天，甚至還有人期間僅因公務短暫返鄉兩天，昨（7）日圓滿達成任務，功成身退，離開花蓮前夕，雲林隊以怪手整齊排列，在災區留下巨大的「愛心」圖樣，展現鐵漢柔情。

縣府交工局長汪令堯指出，當初接到花蓮災情回報，立刻意識到「這事很嚴重」，縣府號召民間力量，首批團隊集結30台大型機具、37名人力，跨越400公里花蓮馳援，環保局、水利處、農業處等單位也緊接著後援。

汪令堯表示，這段期間「雲林隊」們協助清運土石、搶修道路，讓最嚴重的佛祖街一帶可以恢復生氣，新科營造總經理姜偉國曾參與八八風災救災，因此親自坐鎮前線指揮，在災區負責指揮怪手築堤導流，成功遏止洪水持續灌入，更協助特搜人員找到8旬阿嬤遺體，為搜救任務畫下句點。

姜偉國連續44天在花蓮坐鎮，親自駕駛最大台的怪手救災，期間只有兩天因為公務關係短暫返鄉，由於每天救災皮膚曬得黝黑，回家時發現孫子因為他曬得像黑人一樣，一時沒認出。

汪令堯表示，中央團隊撤出時，花蓮縣府還懇請雲林隊留下支援，首批重機具隊伍昨撤離前，在現場用怪手排列出巨大愛心告別花蓮，為災區留下最溫暖的印記，展現出鐵漢柔情。

雲林縣環保局長張喬維表示，環保團隊已駐紮當地27天，處理300多車次廢棄物、生活垃圾，預計下週才會撤回，會落實「雲林陪花蓮到最後」承諾。

