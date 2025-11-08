為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    橫跨400公里救災！「雲林隊」44天不眠不休 撤離前怪手排出巨大愛心

    2025/11/08 16:03 記者李文德／雲林報導
    雲林縣府聯合民間夥伴組成「雲林隊」，橫跨400公里到災區協助重建，歷經44天，昨功成身退，離開花蓮前夕以怪手整齊排列巨大的「愛心」圖樣，展現鐵漢柔情。（圖由縣府交工局提供）

    雲林縣府聯合民間夥伴組成「雲林隊」，橫跨400公里到災區協助重建，歷經44天，昨功成身退，離開花蓮前夕以怪手整齊排列巨大的「愛心」圖樣，展現鐵漢柔情。（圖由縣府交工局提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災後，雲林縣府聯合義力營造、新科營造等民間夥伴組成「雲林隊」，橫跨400公里到災區協助重建，歷經44天，甚至還有人期間僅因公務短暫返鄉兩天，昨（7）日圓滿達成任務，功成身退，離開花蓮前夕，雲林隊以怪手整齊排列，在災區留下巨大的「愛心」圖樣，展現鐵漢柔情。

    縣府交工局長汪令堯指出，當初接到花蓮災情回報，立刻意識到「這事很嚴重」，縣府號召民間力量，首批團隊集結30台大型機具、37名人力，跨越400公里花蓮馳援，環保局、水利處、農業處等單位也緊接著後援。

    汪令堯表示，這段期間「雲林隊」們協助清運土石、搶修道路，讓最嚴重的佛祖街一帶可以恢復生氣，新科營造總經理姜偉國曾參與八八風災救災，因此親自坐鎮前線指揮，在災區負責指揮怪手築堤導流，成功遏止洪水持續灌入，更協助特搜人員找到8旬阿嬤遺體，為搜救任務畫下句點。

    姜偉國連續44天在花蓮坐鎮，親自駕駛最大台的怪手救災，期間只有兩天因為公務關係短暫返鄉，由於每天救災皮膚曬得黝黑，回家時發現孫子因為他曬得像黑人一樣，一時沒認出。

    汪令堯表示，中央團隊撤出時，花蓮縣府還懇請雲林隊留下支援，首批重機具隊伍昨撤離前，在現場用怪手排列出巨大愛心告別花蓮，為災區留下最溫暖的印記，展現出鐵漢柔情。

    雲林縣環保局長張喬維表示，環保團隊已駐紮當地27天，處理300多車次廢棄物、生活垃圾，預計下週才會撤回，會落實「雲林陪花蓮到最後」承諾。

    雲林縣府聯合民間夥伴組成「雲林隊」，橫跨400公里到災區協助重建，歷經44天，昨功成身退，離開花蓮前夕以怪手整齊排列巨大的「愛心」圖樣，展現鐵漢柔情。（圖由縣府交工局提供）

    雲林縣府聯合民間夥伴組成「雲林隊」，橫跨400公里到災區協助重建，歷經44天，昨功成身退，離開花蓮前夕以怪手整齊排列巨大的「愛心」圖樣，展現鐵漢柔情。（圖由縣府交工局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播