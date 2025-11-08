全球燙金箔領導品牌岱稜科技35週年廠慶 募80萬助台南家扶

岱稜科技董事長蔡國龍（左）代表全體員工將80萬助學金支票親手捐贈給北台南家扶中心主任李桂平（右）。（岱稜提供）

台南麻豆岱稜科技35週年廠慶暨家庭日活動今天（8日）在曾文農工登場，以「35活力共舞」為主題，集結近千位員工與眷屬參與，除表揚模範員工外，並發起助學公益捐款，募得80萬元創歷年新高，捐贈北台南家扶中心作為助學金；同時宣布啟動「彈性工時制度」，展現企業在員工關懷與永續職場的決心。

雖然公司名稱為「岱稜科技」，但並非是一般印象中的科技電子製造廠，而是全球前二大燙金箔品牌領導者。岱稜的產品遍布全球各大品牌包裝，如 Johnnie Walker、L’Oréal、CHANEL、迪士尼禮盒、全聯禮券及各大信用卡防偽標籤 等，是少數以台灣技術立足國際市場的「隱形冠軍企業」。

岱稜董事長蔡國龍表示，岱稜能夠在全球市場屹立35年，靠的不是僥倖，而是每一位員工對誠信、專業與創新的堅持，也是岱稜持續前進的動力；活動中並表揚「模範岱稜人」有21位優秀員工獲獎，園遊會與團隊競賽、員工海外旅遊大抽獎讓廠慶活動熱鬧萬分。

特別是，岱稜35廠慶循往例舉辦「岱他上學，讓愛零距離」公益助學，募得80萬元創下歷年新高。蔡國龍代表全體員工將支票親手捐贈給北台南家扶中心主任李桂平，受助學童代表則致贈感謝畫作，畫中描繪岱稜廠區與35週年的生日祝福，溫暖動人。

岱稜科技與員工至今累積捐出近800萬元，幫助5319孩子順利上學。延續這份「從照顧員工到回饋社會」的理念，岱稜今年除推動彈性工時制度，也啟動多項健康促進措施，包括舉辦「員工減重競賽」、聘任專業營養師駐廠諮詢、全員健走挑戰賽。

岱稜執行長李顯昌表示，岱稜也積極投入在地人才培育與就業推動，目前招募台南地區的網路管理工程師、機械與電機設備專業人才及廠務設備維修技術人員，期望以實際行動支持地方發展，讓青年能在家鄉發揮專長，實現「善待員工、深耕在地、永續共榮」的企業精神。

台南麻豆岱稜科技35週年廠慶暨家庭日活動今天（8日）在曾文農工登場。（岱稜提供）

北台南家扶兒以繪畫回贈表達對岱稜助學的感謝。（家扶提供）

