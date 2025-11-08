康橋單車環島意外重傷學生幸彰基搶命奇蹟康復 家長捐50萬致謝

康橋學校顏同學（左5）今與家長捐50萬元感謝彰基救命，彰基總院長陳穆寛（左4）代表受贈。（彰基提供）

今年4月康橋國際學校單車環島成年禮行經彰化縣埤頭鄉時，高一的顏姓學生遭逆向轎車撞擊，身受重傷，彰化基督教醫院啟動重大創傷綠色通道，在醫療團隊徹夜搶救下傷勢終趨穩定，並順利康復，創造奇蹟。顏姓學生今天（8日）由父親與校方陪同拜會彰基，並捐贈50萬元給彰基，彰基總院長陳穆寬當場加碼150萬元，合計共200萬元捐給二林基督教醫院購買頂級偏鄉幼兒救護車，守護偏鄉兒童。

康橋國際學校秀岡校區校長温宥基表示，顏姓學生在車禍中重傷，歷經二基及彰基全力搶救後奇蹟康復，展現驚人的生命韌性與樂觀態度，充分展現教育中「堅持與希望」的精神。許多人走進醫院時帶著焦慮與痛苦，而今天我們帶著感恩與喜悅而來。

請繼續往下閱讀...

顏姓學生說，感謝彰基在他最危急的時刻迅速進行搶救並提供最完善的醫療資源，讓他能夠平安走到今天，相信未來一定會有更多美好的事情發生在他身上。感謝所有曾在他生命中付出的人，因為有大家，他才能重新擁抱希望與笑容。

顏爸爸感性地說，半年前他從台北南下，那時是懷著焦急與不安，而今天他帶著滿心的感恩與喜悅而來。感謝彰基在第一時間全力搶救，讓孩子能從生死邊緣被救回，重獲新生。

彰基總院長陳穆寬表示，總院建置完善的「綠色通道」機制，確保體系內各分院的重大創傷病患都能在最短時間內獲得完整且即時的醫療救援。顏同學於車禍重傷後，經二基緊急搶救並轉送至彰基治療，最終成功康復，見證了台灣醫療團隊的專業與奇蹟，也展現了醫療使命的真諦。

彰基總院長陳穆寬加碼150萬，與顏同學家長的50萬一起捐給二基買偏鄉幼兒救護車，守護偏鄉兒童。（彰基提供）

彰基團隊搶救顏同學生命見證奇蹟，切蛋糕祝福顏同學重獲新生。（彰基提供）

陳穆寬（左）讚揚顏同學是生命很強韌的生命鬥士，讓眾人見證生命的奇蹟。（彰基提供）

顏同學感恩彰基醫護搶救生命，讓他重獲希望與勇氣，迎接美好未來。（彰基提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法