北市議員王欣儀稱大巨蛋逾百億商機 外溢商圈「不到一成」

台北大巨蛋每逢大型活動帶來許多人潮，但議員質疑市府沒有妥善將人流導至商圈。（資料照）

台北大巨蛋落成後，帶動演唱會經濟，台北市商業處也推出「大巨蛋HOMERUN遊東區」等商圈振興活動。不過，台北市議員王欣儀指出，相較大巨蛋創造「逾百億元」經濟效益，周邊商圈卻分不到一成。商業處回應，經調查平均有2至3成觀眾會前往東區商圈消費遊逛，人均消費約1317元，明年針對中職開幕賽、明星賽等賽事串連活動外，也針對台北小巨蛋等指標活動派發商圈夜市折抵券等。

王欣儀指出，今年截至9月底，大巨蛋已舉辦87場球賽與12場展演活動，共創造142億元經濟效益，但東區商圈實際消費僅9.3億，僅占總體6.6%；此外，去年起市府推出「大巨蛋HOMERUN遊東區」活動，辦理6檔行銷、經費981萬元，店家營收成長8.9%；到了今年卻僅剩3檔、經費縮水至425萬元，營收成長更降為6%。

她批評，北市府明年還要串聯大巨蛋、小巨蛋、北流、北藝等多場館及其他商圈，整體執行經費卻僅剩830萬元，這樣的做法只會讓行銷強度被稀釋、效益恐更低。

此外她也指出，市府這兩年共派券約11萬張、實際使用5萬4千張，使用率也不到5成；問卷發出近2萬份、回收僅7千多份，平均回收率約3成多，以去年第4檔活動為例，問卷回收率更僅19%，這樣的數據根本無法反映真實狀況，卻還宣稱民眾滿意度高達9成，根本是呼嚨社會大眾，完全不專業、不客觀。

她認為，市府應導入更具消費吸引力及互動性的行銷方式，鼓勵民眾跨店消費，完成任務抽獎，或與「悠遊付」合作，結合消費回饋與加碼優惠，在刺激買氣的同時，也能同步蒐集消費數據；而北市若要擴大全市串聯行銷，應學習「台中購物節」的成功經驗，投入相對應的預算與資源，建立具規模與格局的城市活動品牌。市府應檢討經費配置、集中資源，先集中單一示範區再擴散，應導入電子支付與AI大數據分析，精準鎖定目標客群，讓政策成效更可衡量、資源運用更有效率，真正帶動城市整體經濟發展。

商業處回應，每逢台北大巨蛋舉辦活動時，開場前和散場後的東區與信義商圈總會湧入人潮，大巨蛋人流能明顯轉換至商圈收益，經調查，以今年球賽調查兩日7.6萬觀眾為母體，當中2至3成民眾前往東區商圈消費遊逛，人均消費約1317元。

商業處指出，「大巨蛋HomeRun台北」活動已逐漸形成一套行銷模式，明年除針對大巨蛋中職開幕賽、明星賽等辦理商圈店家串連外，也規劃針對台北小巨蛋等指標行活動派發商圈夜市折抵券；更推出長期間的「憑票根享優惠」活動，增加民眾關注話題與消費彈性。

