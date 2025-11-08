光復災區郵局老郵筒遭沖走竟成網拍商品 花蓮郵局全數追回

臉書的古物拍賣社團出現一批中華郵政的老郵筒，竟是從光復郵局夾在汙泥中被賣到回收場。（翻攝拍賣網站）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖9月溢流後掏挖壩體造成潰決，中華郵政的光復郵局也是受災戶，一樓櫃台及物品全部泡在泥中，但其中一批老郵筒竟出現在拍賣網站上疑遭盜賣！對此；花蓮郵局表示，可能是機具清理一樓時將夾在大量汙泥的物品清走，才會不小心運走老郵筒，已經將17個郵筒全數帶回。

古物市場上正版老郵筒稀少，本就有一批喜歡懷舊風的族群，花蓮玉里郵局幾年前還曾因地震造成郵筒「歪腰」在網路爆紅，但上月底在古物拍賣臉書社團出現一批郵筒，照片標價「大咖雙色6000、綠色5500、小咖3500」、「品相不錯，但是沒有鎖頭」，17個郵筒吸引許多人預定，但引發網友質疑，郵局財產可以這樣直接上網拍賣？

對此，花蓮郵局副理歐鴻煊說，賣家是在上週日貼文，隔天就被郵局發現，立即連絡古物交易社團的該名賣家，賣家自稱「透過資源回收場管道購買」，但因郵筒是郵政公物，不能隨意拍賣，若不歸還郵筒就要報警，賣家這才全數歸還，至於網站上標示「已售」的部分則是尚未交貨付款，郵筒已全部都追回。

歐鴻煊說，現在寄信的人愈來愈少，這批4、50年歷史的老郵筒原存放在光復郵局倉庫，在9月光復堰塞湖災情時，大水泥砂衝進光復郵局，一樓都泡在泥水中，櫃台及郵政機具全部損壞，不少物品都被水沖走，第一時間以為郵筒也是被水沖走。

他說，這次狀況懷疑是老郵筒受災後，跟垃圾、泥土混在一起，重型機具山貓處理時整個推出去，連同汙泥一起清運載走，才會流入資源回收廠。

花蓮郵局表示，目前老郵筒處理流程是每隔一段時間就會將老郵筒集中報廢，以廢鐵標售，得標業者須在郵局人員監視下將老郵筒壓扁銷毀處理，不能流入市面；而光復郵局目前業務與富田郵局合併辦公，預計12月會恢復受理郵政業務。

古物賣家在回收場撿到寶，本來郵局的郵筒銷毀只剩下廢鐵價，當成「文創商品」來賣，身價多了好幾倍，目前已全數被郵局追回。（翻攝拍賣網站）

花蓮郵局在0923馬太鞍堰塞湖災害後，一樓全部被泥巴淹過只剩四面牆，處於暫停營業狀態。（記者花孟璟攝）

