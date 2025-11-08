2025台北食農教育成果展x有農生活節 今明花博公園登場

同場舉辦「114年臺北市食農教育推廣」教案競賽頒獎，公開表揚得獎單位，為鼓勵教育工作者、農場及市民設計兼具創意與實用性的教案。（北市產發局提供）

台北市政府產業發展局將於今（8）、明日兩天，在花博公園舉辦「2025臺北食農永續WAY—食農教育成果展X有農生活節」，活動以「都市永續、在地食材、友善耕作、農村再生」為主軸，透過多元展演、闖關體驗與市集互動，帶領民眾從在地食材、友善耕作到永續飲食，深入感受食農教育與農村生活的多重魅力。

今天活動開幕，由北投農會與對味銀光食驗室共同簽署企業永續合作備忘錄（MOU），產業局擔任見證人，攜手推動「在地食材、銀髮友善、永續飲食」，實踐友善耕作與永續飲食的理念。同場舉辦「114年臺北市食農教育推廣」教案競賽頒獎，公開表揚得獎單位，為鼓勵教育工作者、農場及市民設計兼具創意與實用性的教案，讓食農教育從校園與農業場域延伸至日常生活。競賽成果亦將於活動期間展出，並彙整上架至「台北食農教育推廣平台」，促進教學資源共享與實作內容精進。

產業局局長陳俊安表示，本次活動規劃兩大專區─「台北市114年食農教育成果展」與「台北有農生活節」。在「食農教育成果展」中，市民可透過教案競賽成果展覽、闖關體驗及互動市集，實際體驗食農教育的多元面向，進一步理解在地食材、友善耕作與永續生活的價值；而「台北有農生活節」以「走進台北山系，打開一種生活感」為主題，集結全市11處「台北有農」農村社區，以五色鳥為象徵，串連社區、農業與市民參與，展現都市農村共生的生活樣貌。未來，北市府將持續與企業及教育界合作，推動食農教育與企業ESG實踐，喚起市民對土地、農業及飲食文化的關注，落實珍惜食物、友善土地的行動，邁向都市永續的目標。

