    首頁 > 生活

    台北網紅嘉年華 今明信義香堤大道秀創意、行銷商圈

    2025/11/08 15:31 記者甘孟霖／台北報導
    台北網紅嘉年華11月8、9日登場信義香堤大道。（記者甘孟霖攝）

    台北網紅嘉年華11月8、9日登場信義香堤大道。（記者甘孟霖攝）

    台北網紅嘉年華今（8日）起於信義區香提大道登場，共逾百位網紅、KOL，攜手北市商區知名店家、企業品牌，現場不僅有好吃好玩的快閃市集，還有網紅創作的與粉絲互動活動等。

    台北市副市長林奕華致詞表示，台北市一直是創新、文化與科技交融城市，也是新媒體與創意產業發展重要基地，隨網紅經濟的蓬勃發展，看見新一代影響力正重新定義城市形象與產業價值。

    台北市商業處表示，台北網紅節讓網紅創意與商圈能量相結合，市府也希望藉由此平台，促進政府與企業、創作者之間的合作交流，協助在地品牌提升能見度、強化數位行銷。

    今、明兩天台北網紅嘉年華登陸香堤大道，劃分為3大打卡區，還有限量好禮可拿，此外邀請樂天啦啦隊陸筱晴、韓籍啦啦隊金吉娜參與；橫貫香堤大道的網紅嘉年華市集，匯聚台北商圈特色商品及各大品牌企業攤位，結合網紅資源共同推廣。

    在兩天的市集快閃活動中，位於香堤大道中央的舞台區，每天都有4組網紅創作者表演才藝，並與粉絲們面對面互動。momo、圈粉VCG等電商、網紅行銷平台，也安排網紅職播、企業商品及永續概念展示等活動，還有各種優惠等民眾來拿。

    此外，活動現場也打造打卡熱點，包括以雙11購物節為靈感，設計彩色購物車造景「網紅攝影棚」，還有復古CCD風拍貼機，重現Y2K懷舊美學，另還有首座棉花糖體驗，為現場增添派對氛圍。

    台北網紅嘉年華11月8、9日登場信義香堤大道。（記者甘孟霖攝）

    台北網紅嘉年華11月8、9日登場信義香堤大道。（記者甘孟霖攝）

