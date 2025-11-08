卦山大縱走 千人挑戰彰化花壇大嶺巷步道

今天有上千人挑戰彰化花壇大嶺巷步道。（圖由縣府提供）

彰化縣政府攜手花壇鄉公所等單位，今天（8日）在花壇虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，現場超過千人一起挑戰「大嶺巷步道」。縣長王惠美表示，每位報名完登大嶺巷步道的民眾都能獲得限量紀念的物資包（有主題黑色網袋、小方巾、主題礦泉水、小山怪限量徽章），還有加碼60吋電視摸彩活動及在地農特產展售，歡迎大家一起登山健行享受健康生活。

王惠美指出，花壇大嶺巷步道的虎山巖寺為縣定古蹟，供奉觀世音菩薩，今天是觀世音菩薩的出家紀念日，歡迎大家來參拜觀音祈求庇佑，登山健行後可以到花壇市區品嚐在地小吃與探訪茉莉花壇夢想館。

民眾只要走完一條步道並完成數位集章，即可兌換步道完登禮，走完4條步道就有1次抽獎機會，最大獎是「台中–韓國四日遊」。王惠美說，9日有「台灣米倉田中馬拉松」、16日有「鹿港馬拉松」，12月底前來彰化消費500元以上可以參加「彰化GO購」抽獎活動，最大獎是百萬油電車，來彰化旅遊既能登山健行，又能加碼抽大獎，可謂一舉數得。

「卦山大縱走彰化兜兜圈」步道健行活動包含彰化八卦山天空步道、桃源里森林步道、員林藤山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、社頭長青步道、田中森林公園步道、二水坑內坑森林步道，一共8條步道路線。其中花壇「大嶺巷步道」自然生態豐富，目前共有4條步道，包括1號桂花步道、2號茶花步道、3號杜鵑花步道、4號茉莉花步道，非常適合親子假日運動休閒。

上千人今天挑戰彰化花壇大嶺巷步道。（圖由縣府提供）

