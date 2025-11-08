為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    55社區齊聚林內！雲林社造嘉年華開展 9大主題一次逛

    2025/11/08 15:22 記者李文德／雲林報導
    雲林社造嘉年華8日在林內舉辦。（記者李文德攝）

    雲林社造嘉年華8日在林內舉辦。（記者李文德攝）

    雲林縣共有449個社區發展協會，縣府文觀處透過文化部社區營造及村落發展計畫，成功協助上百個協會推動社造，今（8）日在林內鄉舉辦社造嘉年華，共55個社區設攤、上陣表演。縣府表示，社造是地方創生基礎，12月13日將邀地方創生專家舉辦論壇，透過經驗分享與對話，持續推動社造成果的擴散與永續發展。

    今年社造嘉年華以「雲林社造創生年」為活動主題，分為巷仔內廟埕口、巷仔內真功夫、巷仔內古早味等9大主題，邀集共55個社區發展協會設攤讓民眾購買當地特產、美食、手作DIY、輪番上陣表演。如古坑華山休閒農業區發展協會，讓民眾體驗咖啡烘豆；元長鄉瓦磘社區發展協會演出早前村內振興社故事。

    雲林樟湖藍染人文協會除展出藍染作品外，更是以山茶花作為亮點特色，邀請民眾製作毛根線山茶花。理事長黃文卿表示，古坑樟湖地區以茶作為特色，因此將山茶花做為代表意象，公所也在社區各處種植共500株山茶花，為讓民眾更認識當地特色，11月29、30日的謝平安活動，邀請民眾以毛根線製作5000個山茶花，希望加深大家社區特別意象。

    雲林縣副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君、立委張嘉郡、縣議員張維崢、林文彬、陳永修等人出席活動。陳璧君表示，社造是地方創生基礎，12月13日將邀地方創生專家舉辦論壇，透過經驗分享與對話，持續推動社造成果的擴散與永續發展。

    張嘉郡表示，中央農村再生基金1500億將於今年將用罄，而全國有農村及社區已有社造成果，更需持續扶植，因此提案3600億的農再基金計劃，盼幫助所有社區持續擾動；張維崢表示，近年中央持續挹注經費補助地方社區再造、地方創生，好不容易看到成果，希望中央、地方挹注資源，讓社區永續經營。

    雲林縣樟湖藍染人文協會展示今年新亮點毛根線山茶花。（記者李文德攝）

    雲林縣樟湖藍染人文協會展示今年新亮點毛根線山茶花。（記者李文德攝）

    社造嘉年華還有社區提供咖啡烘豆體驗。（記者李文德攝）

    社造嘉年華還有社區提供咖啡烘豆體驗。（記者李文德攝）

    活動有社區精采表演。（記者李文德攝）

    活動有社區精采表演。（記者李文德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播