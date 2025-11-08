中研院南部院區開放日 邀梵諦岡樞機主教感受我學子對知識熱情

中研院院長廖俊智（前排左一）向梵諦岡樞機主教彼得．涂克森（中）介紹中研院自研自製8吋晶圓。（圖由中研院提供）

中央研究院南部院區今（8）日舉辦年度盛事「南部院區開放日」，呼應國際量子年，點燃南台灣科學熱潮，中研院院長廖俊智特別邀請正在台灣訪問的梵諦岡宗座科學院院長、樞機主教彼得‧涂克森（Peter Turkson）參與，感受我國學子對知識的熱情。

為響應今（2025）年「國際量子科學與技術年」，中研院將量子世界搬進現場，讓原本抽象的量子概念變身知識冒險，並安排「古典與量子的對決：量子電腦的發展與未來」講座，讓民眾了解量子電腦的原理與潛能；以及「量子電腦的秘密」透過模型展示揭開量子電腦的神秘面紗。

廖俊智表示，科學與人文研究幫助人們鑑往知來，除了求知解惑，希望能成就更多對社會、對人類、對未來產生正向影響的研究，透過每一次科普活動的互動，啟發下一代的無限想像。

中研院南部院區位在沙崙，今日搖身變為充滿驚奇的科學樂園，從量子電腦的世界、黑洞的追光之旅，到AI解讀史料的時空對話，逾50場結合科學與人文的科普活動接力登場，其中，「當光也走不掉：黑洞與EHT的追光故事」講座吸引大批天文迷，從黑洞的基本概念出發，介紹事件視界望遠鏡（EHT）如何串聯全球電波望遠鏡，分享台灣團隊在這場「追光旅程」中的關鍵貢獻。

此外，「光子的祕密任務」展讓學生親自動手操作光線折射、反射與能量轉換的奇妙瞬間，體驗光電科技的創意與樂趣；「你畫我猜－AI猜圖擂台賽」 讓大小朋友排隊挑戰創意與速度，參賽者在限時20秒內完成6幅圖作，現場氣氛緊張又歡樂；「來一份敲植全餐」結合手作與藝術，利用各種植物素材進行拓印創作，孩子與家長邊動手邊討論植物形態與色彩，作品還可帶回家作紀念。

人文社會科學領域「玩遊戲學經濟：鍊環實驗所」結合遊戲與學習，透過鍊環製作與成本收益計算，學習有趣又實用的經濟知識；「航向南方：運用AI解譯台灣戰前史料」透過商業書信與館藏報紙的數位解譯，回顧百餘年前南來北往的旅人與商號；以親子連連看、填字遊戲等方式進行的「一起來探索噶哈巫語！」引導不同年齡層的孩子認識噶哈巫語中的親屬稱謂、動物與食物，在遊戲中學習原住民族文化。

中研院南部院區開放日，東南西北找星星，小朋友認識各種天體。（圖由中研院提供）

