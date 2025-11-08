屏縣最新年度形象影片上線 工頭堅、蔡瑞雪攜手走訪屏東

屏東縣政府年度形象影片《走進屏東，成為1%的旅人》，邀請旅遊達人工頭堅與人氣藝人蔡瑞雪攜手走訪屏東。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府最新推出年度形象影片《走進屏東，成為1%的旅人》曝光，以深度旅遊為核心，邀請旅遊達人工頭堅與人氣藝人蔡瑞雪攜手走訪屏東，以資深熟年、年輕清新二種不同視角詮釋在屏東「1%旅人」的獨特旅行。

「慢，帶來的貼心、細膩、精緻與溫柔，正是屏東觀光的最大優勢」，屏東縣長周春米表示，縣府過去推出的《屏東多向度》等形象影片，以明快節奏與繽紛視覺華麗展現屏東的廣度與多樣性，屢獲國際大獎肯定。這次《走進屏東，成為1%的旅人》形象影片，則回到旅行的本質，傳達慢下來「細細品嚐」的韻味，「或許只有1%的選擇，更能讓旅程真正走進心裡」。

屏東縣府傳播暨國際事務處指出，近來「#台灣感性」成為旅遊與生活美學的熱門關鍵字，這支新形象影片將概念深化為「#屏東感性」，以「1%的旅行選擇」為主題，將屏東的「慢、深、人情味」轉化為地方美學，探索日常生活中微小的「1%」確幸。

影片拍攝橫跨屏東的山、海與聚落，從屏北的勝利星村、屏東書院、霧台岩板巷、台灣原住民族文化園區，到屏中地區的王船文化館、東隆宮、枋寮藍皮意象館，再到恆春半島的車城福安宮、看海美術館、恆春文化中心民謠館、鵝鑾鼻星空等，經由自然光影、真實人情與生活片段，展現屏東的溫度與感性。

導演並透過跨世代的兩位角色，一位擅長深度探索，提供深入見解與傳承，一位精於影像紀錄，充滿現代遊客對新鮮事物的好奇，交織出「旅行態度轉變」的感性敘事，工頭堅在片中說道：「我走過很多地方，但真正能讓人停下來的，只有那少數的1%。」；蔡瑞雪也分享：「來到這裡，才知道『慢』，是一種選擇。」

完整影片《走進屏東，成為1%的旅人》可至屏東縣政府YouTube頻道觀看：https://youtu.be/n7tF2sgMHb0

屏東縣政府年度形象影片中的勝利星村。（屏東縣政府提供）

《走進屏東，成為1％的旅人》也到恆春文化中心民謠館拍攝。（屏東縣政府提供）

