    首頁 > 生活

    台電基隆區處因應鳳凰颱風整備 修剪樹木、低窪變電所防汛

    2025/11/08 14:21 記者盧賢秀／基隆報導
    台電基隆區處人員今天預防性修前樹木，預防強風吹倒或樹枝斷裂壓斷電線造成停電。（台電基隆區處提供）

    台電基隆區處人員今天預防性修前樹木，預防強風吹倒或樹枝斷裂壓斷電線造成停電。（台電基隆區處提供）

    因應鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署預測侵台機率大增，台電基隆區營業處啟動防颱應變機制，利用週末假期加強動員，針對轄區基隆市、新北市汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等區執行「預防性樹木修剪」，並同步進行地勢低窪變電所的防汛整備，避免強風豪雨影響供電。

    台電基隆區處表示，基隆地區山坡樹木繁茂，以往颱風經驗，強風常造成樹木枝幹斷裂，或招牌、鐵皮等外物吹落，碰觸或壓損配電線路，導致停電。為此，台電加緊執行「預防性樹木修剪」，台電指出，所有修剪作業將秉持兼顧供電安全與護樹的原則，僅針對「可能威脅」線路安全的枝幹進行適度處理。

    此外，基隆、汐止等轄區內部分地勢較低窪，台電基隆區處針對重要變電所及饋線自動化開關，完成防水閘門裝設及抽水設備試運轉，確保關鍵供電樞紐在豪雨期間能正常運作。

    台電基隆區處呼籲，設有配電場所（高壓用戶）的大樓，若相關設備裝置在地下室，務必備妥防水閘門、沙包等防範水患措施。尤其是抽水站、醫院等不能停電的單位，應及早備妥自備發電機或不斷電設備，並先行試轉，確保颱風期間功能正常。

    基隆區處說明，台電的「配電自動化系統」可即時監測各主要線路是否異常。若颱風期間發生停電，民眾可多加利用「台灣電力APP」或官網「颱風停電/搶修」專區通報及查詢，請民眾耐心等候。

    台電基隆區處人員今天預防性修前樹木，預防強風吹倒或樹枝斷裂壓斷電線造成停電。（台電基隆區處提供）

    台電基隆區處人員今天預防性修前樹木，預防強風吹倒或樹枝斷裂壓斷電線造成停電。（台電基隆區處提供）

