    首頁 > 生活

    新北「蜂蜜廚神2」揭曉 學生組「蜜見鱸語」、青農組「焦香蜜心透抽」奪冠

    2025/11/08 14:07 記者羅國嘉／新北報導
    新北市全國蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2」於蘆洲區農會揭曉結果。（記者羅國嘉攝）

    新北市全國蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2」於蘆洲區農會揭曉結果。（記者羅國嘉攝）

    新北市全國蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2」今（8日）於蘆洲區農會揭曉結果，今年主題為以新北市農產品結合蜂蜜入菜，吸引168組選手參加，學生組冠軍由程建宏、蔡淑蓉以「蜜見鱸語」奪得，社會青農組冠軍則由蔡雅庭以「焦香蜜心透抽」獲得。兩組作品均透過蜂蜜展現食材的香甜與鮮美，獲評審一致肯定。

    新北青農陳柏承於蘆洲經營三寶爸的窩，由於熱愛美食，便結合自身興趣推廣蜂蜜入菜，邀請新北市政府農業局、蘆洲區農會及馬偕醫護管理專科學校舉辦第2屆「蜂蜜廚神」活動，今年比賽達168組選手報名，其中包含高雄、台南及彰化等各地選手參與，並將料理過程製作線上短影片教學，讓民眾也能輕鬆復刻美味蜂蜜料理。

    陳柏承表示，蜜蜂是農業重要昆蟲，為了永續農業開發蜂蜜酒、紅柴蜂蜜蛋糕等各式蜂蜜產品，也辦理蜜蜂推廣課程；而為了推廣蜂蜜料理，今年也鼓勵選手以家常、簡易手法呈現蜂蜜料理的美味，讓民眾也能在家簡單製作蜂蜜料理。

    農業局長諶錫輝說，新北青農充滿創意與活力，是農業發展的重要骨幹。藉由蜂蜜料理比賽，結合在地農產品與蜂蜜創意搭配，不僅讓更多民眾認識新北農產品牌，也展現友善、永續農業的推廣成果。今年蘆洲區農會更自發性發布首本「永續報告書」，彰顯農會對永續農業的責任與努力。

    新北市全國蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2」於蘆洲區農會揭曉結果，今年主題為以新北市農產品結合蜂蜜入菜，吸引168組選手參加，學生組冠軍由程建宏、蔡淑蓉以「蜜見鱸語」奪得。（記者羅國嘉攝）

    新北市全國蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2」於蘆洲區農會揭曉結果，今年主題為以新北市農產品結合蜂蜜入菜，吸引168組選手參加，學生組冠軍由程建宏、蔡淑蓉以「蜜見鱸語」奪得。（記者羅國嘉攝）

    新北市全國蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2」於蘆洲區農會揭曉結果，今年主題為以新北市農產品結合蜂蜜入菜，吸引168組選手參加，社會青農組冠軍由蔡雅庭以「焦香蜜心透抽」獲得。（記者羅國嘉攝）

    新北市全國蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2」於蘆洲區農會揭曉結果，今年主題為以新北市農產品結合蜂蜜入菜，吸引168組選手參加，社會青農組冠軍由蔡雅庭以「焦香蜜心透抽」獲得。（記者羅國嘉攝）

