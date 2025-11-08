為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北耶誕城遭板橋居民反彈 洪孟楷籲參考東京都廳全年閃耀

    2025/11/08 13:58 記者羅國嘉／新北報導
    新北市國民黨立委洪孟楷表示，耶誕城已成國際知名活動，如何延續品牌能量、同時兼顧生活品質，是新北市下一階段城市行銷的重要課題。他建議市府參考東京都廳經驗，打造「365天亮起的新北」，讓城市全年閃耀，達成居民、觀光與城市三贏。（記者羅國嘉攝）

    新北市國民黨立委洪孟楷表示，耶誕城已成國際知名活動，如何延續品牌能量、同時兼顧生活品質，是新北市下一階段城市行銷的重要課題。他建議市府參考東京都廳經驗，打造「365天亮起的新北」，讓城市全年閃耀，達成居民、觀光與城市三贏。（記者羅國嘉攝）

    今年「新北歡樂耶誕城」將於11月14日登場，但活動再遭新北市政府周邊板橋居民反彈。對此，國民黨立委洪孟楷表示，耶誕城已成國際知名活動，如何延續品牌能量、同時兼顧生活品質，是新北市下一階段城市行銷的重要課題。他建議市府參考東京都廳經驗，打造「365天亮起的新北」，讓城市全年閃耀，達成居民、觀光與城市三贏。

    洪孟楷在臉書粉專分享他今年前往東京考察影片。他指出，新北「歡樂耶誕城」舉辦逾10年，已成國際知名活動，每逢12月吸引大量人潮，但也造成板橋地區交通壅塞與居民不便。如何延續品牌能量、同時兼顧生活品質，是新北市下一階段城市行銷的重要課題。

    洪孟楷表示，東京都廳的夜間燈光音樂秀值得借鏡。該市政府大樓全年365天上演主題燈光秀，週末與假日更有特別場，並公布時間表供民眾查閱。此舉讓城市形象日常化、觀光熱度全年化，也成功分散人潮。

    洪孟楷認為，市府可參考此模式，將市府大樓打造成「全年點亮」的地標，以燈光與音樂結合城市意象，讓遊客與市民隨時都能感受新北活力；耶誕城活動就能「分區輪辦」，打造一年一區一特色，帶動觀光消費。

    洪孟楷舉例，在淡水結合淡江大橋夜景與煙火，鶯歌新北美術館結合藝術與光影，新店碧潭則以水岸燈光營造節慶氛圍。如此分散人潮、更強化觀光多元性，達成在地居民、觀光、城市三贏的局面。

