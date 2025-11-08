為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    健保補充保費惹議 陳時中：2萬元門檻太低需再討論

    2025/11/08 13:15 記者黃宜靜／台北報導
    行政院政務委員陳時中表示，年度總額結算並不是新概念，不過針對2萬元起徵真的太低，對小資族可能是負擔，建議將金額拉高，並經社會、專家學者討論。（記者黃宜靜攝）

    健保補充保費改革惹議，行政院前晚指示暫緩相關規劃；對此，行政院政務委員陳時中表示，年度總額結算並不是新概念，不過針對2萬元起徵真的太低，對小資族可能是負擔，建議將金額拉高，並經社會、專家學者討論。

    陳時中今日出席2025台灣社區整合照顧研討會接受媒體採訪指出，此次提出年度總額的結算「不是新概念」，過去他們在討論健保就一直想改成「總所得」的概念。

    陳時中說明，「補充保費」是一種補充性質的保費，讓相對多的資本利得者參與分擔，「我覺得這個概念沒有錯」，只是門檻是2萬元太低了，這樣就是讓小資族來分擔，因此建議總所得要重新做，並將金額拉到一定程度才合理；怎麼樣的額度才適合，應與社會、專家學者參與討論。

    陳時中緩頰，石崇良所提出的補充保費改革規劃不是政策宣布，只是專訪時透露方向，「為什麼講2萬元，是因為以前是2萬元起徵」，但是若用總所得就不應使用單筆門檻，或是應該維持單筆額度，「並沒有所謂的轉彎，但是額度必然要去思考，這是有個量能付費、劫富濟貧的精神，能夠兼顧調整才有意義。」

    熱門推播