    首頁 > 生活

    豬肉開賣 立委巡走台東市場提醒登記中央補助3萬元

    2025/11/08 13:50 記者劉人瑋／台東報導
    豬肉終於開賣，今早買氣強盛、攤商忙不停。（民眾提供）

    豬肉終於開賣，今早買氣強盛、攤商忙不停。（民眾提供）

    受到非洲豬瘟影響，台東中央市場的豬肉攤休息了15天，在中央禁宰令解除後，8日上午豬肉攤終於開始販售新鮮的溫體豬肉，一早開市就有許多民眾趕來購買，立委陳瑩與莊瑞雄今早也帶著宣傳單向攤商發放，提醒登記中央政府給予攤商的3萬補助金，攤商眉開眼笑的收下宣傳單說「立委今天是充當散財童子」。

    因為已經有15天完全沒有收入，今天上午看到那麼多的顧客來買豬肉，攤商老闆終於露出開心的笑容，立委陳瑩與莊瑞雄也到了台東中央市場，除了關心市場的買氣，也向攤商獻上中央補助的好消息，為了讓豬肉攤商減少損失，除了減少這15天的租金外，中央也補助每個豬肉攤3萬元的補助金，雖然金額不大，但多少對豬肉攤商也能有點幫助。

    陳瑩與莊瑞雄表示，非洲豬瘟是傳染力極高的疾病，雖然在台中破了口，15天的禁宰禁運令，也對養豬戶和豬肉攤商還有一些販售豬肉製品的店家造成損失，但在大家的努力下，台灣幸運度過這場危機，大家防疫的工作不能鬆懈，才能有效的阻隔非洲豬瘟的疫情。

    立委陳瑩（左）、莊瑞雄（右）到市場提醒所有豬肉攤商記得登記申請補助。（民眾提供）

    立委陳瑩（左）、莊瑞雄（右）到市場提醒所有豬肉攤商記得登記申請補助。（民眾提供）

