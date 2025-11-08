為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    香山議員林盈徹批竹市府花數億辦煙花式活動 不優化海山漁港

    2025/11/08 13:45 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市海山漁港觀景平台地基下陷欄杆毀損，市議員林盈徹批市府無心建設，只會辦煙花活動，長期漠視香山與海山漁港的發展與建設需求。（記者洪美秀攝）

    新竹市議員林盈徹身為香山在地民代，他說，香山的海山漁港長期被忽視，海山漁港擁有豐富的自然條件與發展潛力，卻長期缺乏整體規劃與整合，讓這座屬於香山的重要漁港始終無法成為觀光亮點，痛批市府每年願意花數億元辦煙花式活動，卻不透過建設優化公共設備，讓香山人無法接受。市府對此暫無回應。

    林盈徹說，海山漁港是香山漁民生活的重心，作為17公里海岸線與苗栗綠光海風自行車道的中繼點，擁有發展觀光的優勢，但在竹苗自行車道路線上的新竹漁港和龍鳳漁港，兩者除有漁貨直銷中心，還有市集或熟食販售區，每年也會以漁港為中心，舉辦節慶活動或音樂節。但海山漁港現況僅有流標的漁貨直銷站和食魚教育中心，不但觀景平台地基下陷、欄杆毀損未修復，市府更長期漠視海山漁港的發展。

    他多次呼籲市府海山漁港進行完整規劃，在腹地內建置藝術展演空間，以及舉辦假日市集推廣觀光，甚至可結合海山漁民、那魯灣部落與牽罟漁法等在地故事，在海山漁港規劃展示館或展演空間，成為香山藝文新據點；且打造具有「香山風格」的假日市集，讓香山區的農產品、原民美食、手作和在地店家有展售平台，就連受好評的「香山濕地藝術季」也應擴大舉辦。

    熱門推播