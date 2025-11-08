鳳凰颱風恐直撲 澎湖加強警戒

鳳凰颱風路徑，恐將直撲澎湖而來。（中央氣象署提供）

鳳凰颱風來勢洶洶，經過菲律賓呂宋島北轉後之路徑預測，是否會登陸南台灣或沿台灣海峽北上，各國模式仍有分歧。

但台灣都可能在暴風圈範圍內，並可能增強為強颱，日本氣象廳的預報路徑則是直撲澎湖，對澎湖影響不容小覷！澎湖各界嚴密警戒中，各單位提前完成防颱整備工作，因應「強風」可能造成災情！

今年入秋以來第2波「東北季風+鳳凰颱風（往中國廣東）」共伴效應接力，中央氣象署預測11月10日起至13日，澎湖海域恐出現10至13級強陣風，浪高可達3至5米，七美、望安等離島交通船恐再度停航3天左右，造成民生物資短缺，應提前儲備足夠飲水食物，尤其是離島地區。

因應鳳凰颱風來襲，澎湖區處全力戒備防颱，請民眾多利用網路通報查詢停復電訊息，輕颱鳳凰來勢洶洶，台電澎湖區營業處已召開防颱準備會議全力戒備，並整備妥搶修人力、材料及各類機具車輛。另提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，如不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。

由於今年第1波秋颱風神與東北季風共伴效應，不僅讓離島藍色公路斷航多日，民生物資緊張，更造成望安中社碼頭、將軍環島公路破損，因此第2波鳳凰颱風加上東北季風，不僅共伴效應令人畏懼，直撲澎湖而來的殺傷力，更是不容小覷！

台電澎湖區營業處已成立緊急應變中心，加強防颱準備。（台電澎湖區營業處提供）

