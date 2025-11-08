為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風恐直撲 澎湖加強警戒

    2025/11/08 13:15 記者劉禹慶／澎湖報導
    鳳凰颱風路徑，恐將直撲澎湖而來。（中央氣象署提供）

    鳳凰颱風路徑，恐將直撲澎湖而來。（中央氣象署提供）

    鳳凰颱風來勢洶洶，經過菲律賓呂宋島北轉後之路徑預測，是否會登陸南台灣或沿台灣海峽北上，各國模式仍有分歧。

    但台灣都可能在暴風圈範圍內，並可能增強為強颱，日本氣象廳的預報路徑則是直撲澎湖，對澎湖影響不容小覷！澎湖各界嚴密警戒中，各單位提前完成防颱整備工作，因應「強風」可能造成災情！

    今年入秋以來第2波「東北季風+鳳凰颱風（往中國廣東）」共伴效應接力，中央氣象署預測11月10日起至13日，澎湖海域恐出現10至13級強陣風，浪高可達3至5米，七美、望安等離島交通船恐再度停航3天左右，造成民生物資短缺，應提前儲備足夠飲水食物，尤其是離島地區。

    因應鳳凰颱風來襲，澎湖區處全力戒備防颱，請民眾多利用網路通報查詢停復電訊息，輕颱鳳凰來勢洶洶，台電澎湖區營業處已召開防颱準備會議全力戒備，並整備妥搶修人力、材料及各類機具車輛。另提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，如不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。

    由於今年第1波秋颱風神與東北季風共伴效應，不僅讓離島藍色公路斷航多日，民生物資緊張，更造成望安中社碼頭、將軍環島公路破損，因此第2波鳳凰颱風加上東北季風，不僅共伴效應令人畏懼，直撲澎湖而來的殺傷力，更是不容小覷！

    台電澎湖區營業處已成立緊急應變中心，加強防颱準備。（台電澎湖區營業處提供）

    台電澎湖區營業處已成立緊急應變中心，加強防颱準備。（台電澎湖區營業處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播