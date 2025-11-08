為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    現代教育行政學之父黃昆輝90歲 強調老師要有熱情和信念

    2025/11/08 13:32 記者林曉雲／台北報導
    「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝（中）今年90歲，台師大教育學院今舉行「桃李滿門、澤被社稷」新書發表暨90嵩壽祝壽會，前立法院長王金平（右二）、前教育部長潘文忠（左一）、吳清基（右一）出席祝賀。（記者叢昌瑾攝）

    「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝（中）今年90歲，台師大教育學院今舉行「桃李滿門、澤被社稷」新書發表暨90嵩壽祝壽會，前立法院長王金平（右二）、前教育部長潘文忠（左一）、吳清基（右一）出席祝賀。（記者叢昌瑾攝）

    「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝今（2025）年90歲，國立台灣師範大學教育學院今（8）日舉行「桃李滿門、澤被社稷」新書發表暨90嵩壽祝壽會。黃昆輝表示，同學曾帶他去算命，預言說他活到77歲，他現在90歲，鄉下赤腳孩子一路公費求學，感謝國家公費栽培，學成後當然要為國貢獻。

    黃昆輝表示，老師沒有熱情和信念，就不能當好老師，熱情和信念是最起碼的要求，對學生要有真誠的愛心，要貼近學生的心和學生打成一片，教育愛不是寵愛、偏愛、溺愛，教育愛是一視同仁愛每個學生，開展學生的潛能就是給老師的最大回報，強調多元智慧論、行行出狀元，將來貢獻社會，台灣是經濟強國之一，教育培養人才有所貢獻，因此要顧及老師的尊嚴，要肯定默默耕耘的無名英雄，回顧他在省教育廳長時，曾以10天解決全國教師考績獎金不一致的問題。

    包括立法院前院長王金平、前教育部長吳清基及潘文忠、雲林縣長張麗善、前教育部次長林騰蛟、台中教育大學校長郭伯臣、新北市教育局長張明文等人出席。

    黃昆輝於1936年出生雲林土庫農家，擔任過小學、初中老師，公費留美取得教育學博士，返國任教台師大，首度將「現代教育行政學」與「系統理論」引入台灣，為我國教育行政學奠定現代化基礎，歷任台北市教育局長、台灣省教育廳長、內政部長與行政院政務委員、前總統李登輝左右手等，推動多項深具影響力的改革，包括創辦「家長教學參觀日」、成立「教師研習中心」與「巡迴教學班」，並取消教師甲等考績「不得過半」限制，以提振教師士氣；推動「教師法」與「教育經費編列與管理法」立法，確立教育體制法制化與現代化基礎。

    王金平表示，黃昆輝從政38年、退而不休，祝福黃昆輝「呷百二」。吳清基指出，黃昆輝是教育家和制度改革家，2016年創立「黃昆輝教授教育基金會」，設立「寶佳教育大愛獎」表揚典範教師。潘文忠表示，黃昆輝是他的恩師，充滿智慧，提醒在從事行政時要「外圓內方」，過往他面對被民代「電」等挑戰時非常受用。

    「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝今年90歲，台師大教育學院今舉行「桃李滿門、澤被社稷」新書發表暨90嵩壽祝壽會。（記者叢昌瑾攝）

    「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝今年90歲，台師大教育學院今舉行「桃李滿門、澤被社稷」新書發表暨90嵩壽祝壽會。（記者叢昌瑾攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播