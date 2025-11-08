宜蘭千人泥塑王公大神像 3尊240公分高神尊2年後落成

宜蘭縣二結王公廟是地方重要信仰中心，廟方舉行「千人泥塑王公大神像」，吸引1300多人共襄盛舉。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣二結王公廟是地方重要信仰中心，廟方今天舉行「千人泥塑王公大神像」，吸引1300多人共襄盛舉，延續28年前「千人移廟」精神，有阿公帶著孫子見證歷史、傳承文化，祖孫和樂捏塑並將香灰摻和至泥中，依序泥塑在各240公分高的3尊神像上，後續將再由匠師塑形捏製，預計2年後落成。

二結王公廟今天啟動鎮殿泥塑王公大神像工程，文化部長李遠、行政院顧問林國漳、立委陳俊宇、宜蘭縣代理縣長林茂盛及議長張勝德等人出席，並壓製泥土手模，燒製後將陳列於廟方文史館，現場也與上千民眾捏塑泥塊，並按壓指印，再貼附在尚待塑形的神像上。

二結王公廟董事長張明華說，鎮殿泥塑王公神像有3尊，每尊240公分，由民眾堆疊成神像模型後，會再邀請薪傳匠師設計製作，工期約2年，這不僅是一場塑像工程，更是文化重構與精神傳承的行動。

二結王公廟超過2百年歷史，每年農曆11月15日王公生所舉辦的神轎過火，是全國最盛大的神轎過火儀式，已被列入宜蘭縣無形文化資產，28年前「千人移廟」，動用千人遷移舊廟，原廟址建新廟，如今再辦鎮殿王公千人泥塑活動，象徵地方信仰再創新篇章。

曾經參與千人移廟的陳姓老翁，今天帶著孫子加入泥塑行列，分享要讓孫子一起見證這場融合信仰及文化藝術的盛事，不僅擁有共同回憶，也能作為文化信仰的傳承，極具意義。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，千人泥塑結合宗教信仰與藝術創作，以社區為基礎、信仰為核心，讓民眾透過親手泥塑體驗工藝之美，深化對地方文化與信仰的連結，重現千人移廟的感動。

小朋友開心將摻和香灰的泥土，依序泥塑在各240公分高的3尊神像上。（記者王峻祺攝）

許多民眾帶著孩子共襄盛舉參與神像泥塑，將香灰摻和至泥土中。（記者王峻祺攝）

宜蘭千人泥塑王公大神像 ，3尊240公分高神尊預計2年後落成，圖為小模型。（記者王峻祺攝）

宜蘭二結王公廟啟動鎮殿泥塑王公大神像工程，行政院顧問林國漳（右4）、宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）及議長張勝德（右2）等人受邀，並壓製泥土手模。（記者王峻祺攝）

