為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    用行動支持精神康復者 高雄辦嘉年華會與社區交流

    2025/11/08 13:23 記者許麗娟／高雄報導
    嘉年華會也找來藝術工作者表演並與民眾歡樂互動。（記者許麗娟攝）

    嘉年華會也找來藝術工作者表演並與民眾歡樂互動。（記者許麗娟攝）

    高雄市今（8）日在駁二大義公園有一場「活力復元・精彩無限」嘉年華會，透過美食及手作等園遊市集，讓精神康復者與社區居民交流，呼籲大家一起關心精神健康議題，共同營造去汙名化的社會氛圍。

    這場嘉年華會是由高雄市衛生局邀集復健機構、民間團體、社福單位及社會大眾共同參與，活動自上午10點至下午2點半，以園遊會形式用行動支持精神康復者，現場除了有舞台節目、超過30攤的園遊市集，展售各式美食、手作商品及宣導攤位，周邊也規劃前進力量拍貼、暖心Free Hug體驗、互動闖關及真人版大富翁等豐富內容，會場中亦展示多位精神康復者的繪畫作品，讓民眾能透過畫作，進一步了解精神康復者的內心世界。

    高雄市衛生局長黃志中表示，精神健康一直是衛生局相當關注的議題，今年4月曾針對「精神衛生法」舉辦研習會議，跨法界與醫界相互學習與交流，一同保障精神病人的權益，守護社會安全。精神康復者復原之路是漫長的，希望能啟發更多人關心康復者需求，鼓勵社會大眾敞開心胸，打破偏見，對精神康復者有更多的理解與包容，共同為他們賦歸社區而努力。

    衛生局也陸續舉辦「心生活方案」集章護照、電影分享會、復元旅程分享會、創意工作坊、歡樂趣味競賽等系列活動，期望提供康復者交流互動的平台，增加人際互動與生活功能復健機會。

    高雄舉辦「活力復元・精彩無限」嘉年華會，讓精神康復者與社區交流。（記者許麗娟攝）

    高雄舉辦「活力復元・精彩無限」嘉年華會，讓精神康復者與社區交流。（記者許麗娟攝）

    園遊市集攤位吸引不少民眾參與。（記者許麗娟攝）

    園遊市集攤位吸引不少民眾參與。（記者許麗娟攝）

    前進力量拍貼攤位。（記者許麗娟攝）

    前進力量拍貼攤位。（記者許麗娟攝）

    精神康復者的繪畫作品展示。（記者許麗娟攝）

    精神康復者的繪畫作品展示。（記者許麗娟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播