    首頁 > 生活

    網友爆在台中IKEA吃下「幾乎全生」牛排而上吐下瀉 衛生局要出手了

    2025/11/08 13:22 記者蔡淑媛／台中報導
    網友PO照與女友到餐廳吃晚餐點了爐烤牛排，吃下牛排表面熟的生牛排，用餐回家後就開始腹痛、下吐下瀉。（翻攝自threads）

    網友PO照與女友到餐廳吃晚餐點了爐烤牛排，吃下牛排表面熟的生牛排，用餐回家後就開始腹痛、下吐下瀉。（翻攝自threads）

    跨國連鎖大型家具IKEA台中分店餐廳傳出疑似食物中毒事件，網友爆料吃了幾乎只有表面熟的生牛排，指前（6）日與女友到餐廳吃晚餐點了爐烤牛排3分至5分，回家後就開始腹痛、下吐下瀉，吐了7、8次、拉了6次，也有網友附和點了牛排也沒熟，出現腹瀉、畏寒，台中市衛生局表示，疑因餐點熟度不足造成餐後身體不適一案，食安處已錄案將前往店家稽查製作流程，是否符合衛生規定。

    記者去電該餐廳詢問，但業里仍未回應。

    網友指出，6日與未婚妻在IKEA吃完晚餐，兩人點了主餐爐烤牛排和豬肋排，店員有說爐烤牛是3分、5分熟，但是店員夾牛排到餐盤上竟是只有表面煎熟生牛肉，「看到這麼生有嚇到，但看到後面仍有多人排隊等候」，店員已經夾上了，「不敢說不要」。

    網友說，女友她怕浪費，吃了一大半，剩下1/3無法繼續，剩下的由他幫她忙吃掉，女友也有吃一根豬肋排。

    網友表示，吃完晚餐後，女友從晚上11點多開始肚子痛，凌晨開始不停的上吐下瀉，大約吐了7、8次、拉了6次，吐到胃痙攣，水瀉到早上，自己也在清晨五點多吐了1次、拉了3次。

    網友向餐廳反映，對方表示其他人未有相關反應，請他們保重身體，因此他上網問其他網友是否有當天也在該餐廳用餐後上吐下瀉；有網友附和在當晚用餐點雞肉丸跟芥末牛排等餐廳，牛排也沒有熟，也出現畏寒、拉肚子情形。

    衛生局說明，有關民眾反映至南屯區某餐廳用餐，疑因餐點熟度不足造成餐後身體不適一案，食安處已錄案將前往店家查核製作流程，若查有不符合食品良好衛生規範準則項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。目前未接獲醫院通報，將持續關注通報情形。

