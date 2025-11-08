國民黨智庫：高中「課程諮詢教師」上路6年 功能未有效發揮

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖。（資料照）

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日表示，為了強化課程輔導諮詢，教育部在2018年發布「高級中等學校課程諮詢教師設置要點」，於高級中等學校設置「課程諮詢教師」，但上路6年來，功能未有效發揮，制度推行成果與初衷之間存在明顯落差。

陳學聖指出，根據全教總2023年以教師為對象進行的調查，雖然有70％的教師認同設置「課程諮詢教師」制度，但只有49.4％的教師認為有發揮應有功能，而且只有在「學生選課諮詢」功能上獲得超過5成教師認為達成目標，其餘在「說明學校課程計畫」、「學生進路發展諮詢」、「生涯輔導諮詢」、「學習歷程檔案諮詢」等功能，都被認為沒有達成目標；同時，學生社團EdYouth在2025年對高中生的調查顯示，雖然有89.7%的高中生知道自己的「課程諮詢教師」，但有70.6%的學生沒有實際諮詢過。

陳學聖表示，兩份調查呈現相似的結果，顯示「課程諮詢教師」的功能仍未有效落實，尤其在「學習歷程檔案」的輔導方面，無論從教師或學生的觀點，都未見明顯進展，近年來教育團體已經多次針對課程諮詢教師制度提出改善建議，卻未見教育部有明確作為。

他呼籲教育部儘速針對「課程諮詢教師」制度，提出具體變革措施，針對制度執行過程中的人力配置、專業培訓與實務支援進行檢討與強化，否則反讓原意良善的政策流於形式，難以發揮實質效益。

