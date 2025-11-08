健保不會倒但必須改革 台大醫學院院長吳明賢喊話：一定要成功

台灣醫學會理事長、台大醫學院院長吳明賢特別喊話，「石崇良部長健保改革一定要成功！」（記者塗建榮攝）

針對健保補充保費爭議，衛福部長石崇良今（8日）出席台灣醫學週活動受訪時表示，台灣正面臨人口結構劇烈變化，面對「超銳減、超高齡、超少子」，健保財務勢必造成很大衝擊，雖然衝擊不會立即發生，但未來可預期一定會面臨，「整個健保財務改革還是要持續進行，但我們會以容納最多的意見、得到最多民眾支持為前提，再來推動下一步的健保財務改革計畫。」

被問及總統賴清德對健保改革的看法，石崇良笑說，「有這麼專業的醫師總統，其實衛福部長的壓力是很大的。」賴總統對醫療系統掌握非常清楚，也明確指示該走的方向，只不過細節的部分，還是需要幕僚人員來做更詳細的規劃，再來提出。

衛福部拋出健保補充保費改革構想，引發存股族與定存族強烈反彈，行政院前晚指示暫緩推動爭議規劃，不過醫界人士後續紛紛表態力挺改革。石崇良說，他相信大家都支持健保，健保是台灣國人最大的資產，也是社會最大的支持力量，「健保一定不會倒，但也必須持續地改革。」

面對外界批評，他也重申，健保財務改革是一定要進行的，短期當然可以維持，但長期一定要做改革，衛福部會持續跟大家報告、討論。

「2025台灣醫學週 台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」今登場，總統賴清德與衛福部長石崇良皆出席。台灣醫學會理事長、台大醫學院院長吳明賢也在致詞尾聲特別喊話，「石崇良部長健保改革一定要成功！」，展現醫界對政府推動健保制度調整的支持與期待。

面對健保補充保費爭議，衛福部長石崇良今表示，會以容納最多的意見、得到最多民眾支持為前提，再來推動下一步的健保財務改革計畫。（記者塗建榮攝）

