    生活

    戴資穎宣布退役 戴爸透露女兒未來計畫：她想爬玉山、環島

    2025/11/08 12:18 記者許麗娟／高雄報導
    戴爸透出戴資穎12歲時第一次出國到越南比賽的選手證。（民眾提供）

    戴爸透出戴資穎12歲時第一次出國到越南比賽的選手證。（民眾提供）

    31歲的羽球球后戴資穎昨日在臉書宣布退役，戴資穎這一年因膝傷左、右腳輪流開刀、復健，也惋惜去年在場上痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，如今正式宣布引退，戴爸戴楠凱今（8）日受訪表示，尊重她的意願，並透露戴資穎曾說退休後，想去爬玉山、台灣環島。

    戴資穎宣布退役，戴楠凱今日在店裡看著戴資穎從小開始比賽掛滿的選手證，回憶地說，第1張國際賽事選手證，應該是2007年12歲時出國到越南的比賽，那場賽事與高雄羽球大師賽的層級相同，而至今，戴資穎贏得的獎牌、獎盃更是多到無法數。

    戴楠凱表示，自己也是在她發臉書文前才得知（引退），她從7歲到現在31歲都在打羽球，這也是階段性的休息，有什麼想法相信她自己知道，家人也是一路支持她、尊重她的個人意願，一路征戰了這麼久，讓她先休息，再看未來有什麼規畫，做父母的就是全力支持，對她未來的規劃沒有意見。

    對於戴資穎退休後是否有什麼興趣想去完成，戴楠凱說，她曾說要去爬玉山、台灣環島，過去一直在比賽都沒有出去玩，「想環島台灣慢慢品味台灣的美麗」。至於沒有在球場引退，雖然自己和球迷也很不捨，但應該也不會辦引退儀式，羽球是她的最愛，未來應該也會在羽球上用不同的方式傳承和延續，這是「人生的一個階段結束，會再開始另一個階段」。

    戴資穎的店裡掛了整牌她歷年在國內外各大賽事參賽的選手證。（民眾提供）

    戴資穎的店裡掛了整牌她歷年在國內外各大賽事參賽的選手證。（民眾提供）

    戴爸戴楠凱透露戴資穎曾說退休後想爬玉山、台灣環島。（民眾提供）

    戴爸戴楠凱透露戴資穎曾說退休後想爬玉山、台灣環島。（民眾提供）

    戴爸戴楠凱看著近百張選手證，要找最早參加國際賽的第1張。（民眾提供）

    戴爸戴楠凱看著近百張選手證，要找最早參加國際賽的第1張。（民眾提供）

