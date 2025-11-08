為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    不倒騎士進台南 50位抗癌勇士環島挑戰1100公里展現生命韌性

    2025/11/08 12:06 記者洪瑞琴／台南報導
    抗癌協會車友騎出快樂笑容。（南市衛生局提供）

    抗癌協會車友騎出快樂笑容。（南市衛生局提供）

    勇氣不倒、生命不停！由台灣抗癌協會主辦的「不倒騎士 騎出生命」公益單車環島隊伍，今（8）日熱血抵達台南，沿途滿滿的汗水與笑容，成為城市裡最動人的風景。

    這場從11月2日至11日舉行的環島挑戰，由50位癌友與志工騎士組成，騎行全程長達1100公里。一路上，他們以實際行動傳遞「勇敢抗癌、不倒精神」，展現生命的韌性與希望，鼓舞無數人勇敢面對人生挑戰。

    南市衛生局特別與「不倒騎士」車隊一同騎進竹溪水岸園區，象徵「健康同行、永不放棄」的精神。衛生局也祝福這群生命鬥士順利完成旅程，讓更多人看見癌友的堅毅與勇氣。

    南市衛生局主任秘書陳淑娟表示，定期健康檢查與規律運動是預防癌症的重要關鍵，鼓勵民眾從日常生活做起，把健康當成最有力量的投資。

    台灣抗癌協會暨馬偕紀念醫院陳兆弘主任指出，癌友在治療後的復原階段至關重要，適度運動不僅能提升體能，更能改善心理狀態，帶來快樂與希望。

    協會副理事長何默真也說，舉辦環島活動的初衷，就是希望癌友勇敢走出家門、擁抱人群，用運動延續生命、活出希望。「不倒騎士」用雙腳踏出的每1公里，都是對生命最真誠的致敬。

    南市衛生局與協會攜手共騎，象徵健康同行。（南市衛生局提供）

    南市衛生局與協會攜手共騎，象徵健康同行。（南市衛生局提供）

    台灣抗癌協會「不倒騎士 騎出生命」公益單車環島隊伍今日到台南。（南市衛生局提供）

    台灣抗癌協會「不倒騎士 騎出生命」公益單車環島隊伍今日到台南。（南市衛生局提供）

