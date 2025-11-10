LTN投票箱》健保財務黑洞怎解 你贊成調漲補充保費嗎？（資料照）

為解決健保財務問題，使其能永續發展，衛福部長石崇良上週突然拋出研擬中的補充保費調漲方案。其中，將股利、利息、租金所得從原本單筆2萬元起徵，改為「年度結算」的作法，更直接在網路上炸鍋，引起定存族和存股族強烈反彈，批評政府「搶錢」，也迫使行政院緊急出面喊卡，指示衛福部暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式。

請問，為防止健保財務黑洞擴大，你贊成調漲補充保費嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

