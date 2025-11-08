健保總額明年破兆元大關 賴清德：3大方向拚醫療永續

總統賴清德今（8日）表示，健保總額已連2年創新高，明年將突破兆元，要讓醫界留得住人，民眾也能得到更好的照顧。（記者塗建榮攝）

健保補充保費改革惹議，行政院前晚指示暫緩相關規劃，但醫界隨後紛紛表態支持改革。總統賴清德今（8日）日出席「2025台灣醫學週 台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」致詞時，也特別強調健保財務的重要性。賴清德表示，健保總額已連兩年創新高，明年將突破兆元，而提高健保總額有三個目的，要提升醫療品質、幫醫護加薪，並解決不同工同酬的問題，讓醫界留得住人，民眾也能得到更好的照顧。

賴清德指出，去年政府以高推估5.5%成長率編列健保總額、達9286億元，再加上181億元公務預算，「成長就不止5.5%，是8.13%」，是健保30年來健保總額成長率最高的一次，明年同樣採高推估5.5%計算，總額將達9883億元，再加上199億元公務預算，加總的話就超過1兆082億元。



賴清德表示，健保總額拉高有三個目的，第一是提升醫療品質，「給足夠的經費，並不是讓醫療機構把錢放在口袋裡，而是讓設備能更新、技術能精進」；第二是幫醫護加薪，政府率先幫公立醫療機構員工加薪，「專業加給拉到一樣，大概加了將近5%，加上軍公教加薪3%，整體約8%」；第三是讓健保給付更有彈性，過去「不同工同酬」導致內外婦兒找不到人，未來「不同工可以不同酬，複雜的手術與行為可拿到更高點值」，希望提高醫療品質、留住人才、嘉惠民眾健康。

除了健保總額與外，賴清德說，光靠健保是沒有辦法解決所有的問題，因此政府額外推出「健康台灣深耕計畫」，5年投入489億元，協助醫界從臨床走向研究與創新，計畫開放各層級醫療院所申請，聚焦「栽培多元人才、優化醫療服務環境、全面推動智慧化的醫療、及醫療永續跟社會責任」四大面向。

賴清德也提到，目標在2030年前把癌症死亡率降1/3，他也形容這是「相當有雄心的目標」，為此政府在癌症防治上投入更多資源，篩檢費用從去年的28億元提升至今年68億元，篩檢項目從五種擴大為六種，並新增次世代基因定序（NGS）檢測，截至今年10月，已完成超過400萬人次檢查，篩檢出來後還需要後續治療，因此政府也成立「癌症新藥基金」，協助經濟困難病人。

「不管我在哪一個位置上，我的心一直都沒有離開醫界。」賴清德說，身為醫界的一份子，他深知自己的責任，也希望能得到醫界的幫忙，一起為民眾的健康打拚，讓國人更健康、國家更強，也讓世界因此擁抱台灣。

