台灣虎航第二批高雄客艙組員今初試 逾千人搶30名額競爭激烈

台灣虎航拓展南部航線，徵選高雄客艙組員。（台灣虎航提供）

瞄準旅運市場的強勁需求與南台灣深厚的發展潛力，台灣虎航繼上月底迎來第25梯客艙組員的報到後，今（8）日再度啟動第二批高雄客艙組員的初試徵選。虎航表示，今年12月將在台南開航首條國際航線，直飛熊本及沖繩，需才孔急。

台灣虎航自上月初宣布招募並開放履歷投遞以來，短短兩週便吸引了近1900名應試者報名，報名踴躍。經初步書面資料篩選後，有超過1000名求職者符合資格，到考率近九成。本次招募預計錄取30名，競爭激烈，獲錄取者將於明年第一季報到受訓。

請繼續往下閱讀...

台灣虎航營運長賴俊廸親臨高雄招募現場為求職者打氣，他表示，台灣虎航現已運營多條從高雄出發的國際航線，更將於今年12月在台南開航首條國際航線，直飛熊本及沖繩，未來我們將持續評估有潛力的航點，不斷優化南台灣的航網佈局，致力深耕南台灣。

考生在初試環節中，皆須先經過脫鞋摸高的測試，緊接著的團體面試更是檢視重點，除了要求考生朗讀短文以評估其口條清晰、有條理與台風穩健度之外，也特別觀察考生在團體面試中的抗壓性、臨場反應以及自我展現的能力，初試通過者將進入複試階段，屆時考官會更著重於個人特質、團隊合作精神等面向，獲得錄取的客艙組員，預計於明年第一季依序報到受訓，並經過長達8週的地面及空中專業訓練後，成為虎寶虎妞。

邁入開航11週年的台灣虎航，目前航點遍布日本、韓國、澳門、泰國、越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。隨著新航點的拓展與機隊汰舊換新，台灣虎航藉由招攬更多優秀的生力軍加入，逐步朝亞洲最佳低成本航空的目標邁進。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法