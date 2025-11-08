領普發萬元現金來新北玩！現金變旅程 入住享折扣

新北市烏來雲仙樂園，彩繪纜車好吸睛。（雲仙樂園提供）

中央普發萬元現金衝一波，新北市觀光旅遊局推出「現金變旅程，入住新北享折扣」系列活動，結合業者推出多元方案，紛紛推出各種旅宿優惠方面，放大萬元現金價值，樂齡長者再加碼，要和全民一起拚經濟。

觀旅局表示，像是大板根森林溫泉酒店推出「普發1萬元 板根再加碼」，預訂溫泉系列房型，續住第2晚享5折優惠，泡湯套票及餐券亦有折扣，讓旅客以1萬元享受滿滿放鬆與愉悅；福容大飯店福隆祭出「普發萬元買萬送萬住房專案」，提供3天2夜連續住房，指定期限內入住再享加碼，可獲得萬元折扣券，開啟划算海岸度假之旅。

新板希爾頓酒店推出「樂齡長者優惠 55+專屬饗宴」，年滿55歲以上貴賓，平日午餐享6折優惠，適合邀請銀髮族一同饗食；趣淘漫旅-台北Hotel Cham Cham Taipei結合「新北歡樂耶誕城」馬戲團主題，推出限定「CHAM.NIGHT」主題住房專案，入住可獲多款聯名「趣淘迎賓旅行小物」，感受節慶驚喜；私藏52民宿推「冬季私藏計畫」，入住滿2晚享88折、入住滿4000元送400折抵券等優惠。

沐舍溫泉渡假酒店推出館內消費滿1000元即獲500元折價卡；遠東金山海灣溫泉HOTEL則有平日特別價及連住2晚再折500元，觀光景點部分，烏來雲仙樂園推出纜車入園票假日全票原定300元優惠為250元，活動持續至今年底；深澳鐵道自行車提供消費滿1000元即贈扭蛋好康。更多旅宿優惠內容，請至新北市觀光旅遊網最新消息查詢。

時序進入冬季，適逢新北歡樂耶誕城期間，板橋周邊旅宿業者如新板希爾頓酒店、趣淘漫旅-台北Hotel Cham Cham Taipei、傑仕堡有氧酒店、首府大旅社、清翼居海洋館旅店等，均配合普發現金活動推出多項住宿優惠與耶誕城專案。

中央普發萬元，新北市各旅宿及飯店紛紛推出優惠專案搶市。（新北市觀旅局提供）

