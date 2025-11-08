守護坡地安全 北市水保服務團20周年協助逾萬案

台北市水土保持服務團水土保持農業輔導、災害勘查及諮詢服務，堪稱台北市山坡地安全的第一道防線。（台北市大地處提供）

台北市水土保持服務團成立，今年邁入20週年，成員由水保、土木、大地、水利等四大技師公會數千名專業技師推薦挑選組成。20年來，一直擔任政府與民間在水保法規與專業間溝通橋梁重要角色，至今已累積協助逾萬件水土保持農業輔導。

大地工程處指出，水保服務團2005年成立，至今已累積協助逾萬件水土保持農業輔導、災害勘查及諮詢服務，堪稱台北市山坡地安全的第一道防線。

大地處說，面對日益極端的氣候，每逢豪雨或災害，水保團就協助市府勘災，提供專業建議，已是市府決策最重要的民間後盾。今年十月豪雨期間，水保服務團技師即多次協助巡查邊坡、檢視擋土牆及排水系統，有效降低坡地災害風險。

在平時防災工作方面，落實「防災前移」理念，建立快速修繕與輔導制度，針對擋土牆補牆或排水改善，經服務團協助現場完成輔導，即可啟動改善作業，縮短行政流程、提升安全時效。

推動「公私協力、守護環境」理念，北市也首創與民間合作整治山區溪溝；民間出資委請專業人員設計施工，水保服務團技師提供技術諮詢及施工指導，讓原本淤積受損的溪溝如今水流暢通、生態重現、綠意盎然。

大地處補充，北市已全面推動水保E化與AI輔助機制，民眾有坡地安全或需水保輔導，可透過線上申請，由技師免費到場診斷與諮詢；大地處也導入AI系統模型，協助辨識潛在高風險地區。

