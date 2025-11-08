為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    強勢回歸！彰化爌肉飯、肉圓今同步開賣 饕客擠爆狂吃解饞

    2025/11/08 10:24 記者湯世名／彰化報導
    阿璋肉圓老闆施明裕一早忙著烹煮肉圓。（記者湯世名攝）

    阿璋肉圓老闆施明裕一早忙著烹煮肉圓。（記者湯世名攝）

    強勢回歸！非洲豬瘟疫情清零活豬解禁，彰化市全國知名的阿璋肉圓、阿泉爌肉飯等排隊名店今天（8日）同步開賣，一早就有大批饕客排隊搶買肉圓、爌肉飯，大口大口吃著豬肉餡料的美食，滿足的說「15天沒豬肉可吃都快憋壞了」，甚至有顧客「報復性消費」，一口氣點3碗爌肉飯大口狂吃解饞。

    阿璋肉圓老闆施明裕指出，昨天他向肉品供應商下訂最新鮮的溫體豬肉，今天一早就開始製作肉圓，大家半個月之久沒有肉圓可吃，今天再度開賣可望吸引大批人潮；他們還舉辦優惠措施，只要外帶肉圓買10顆就送2顆，歡迎大家來品嘗新鮮美味的肉圓。

    饕客說，他們吃阿璋肉圓已有20幾年，沒想到這次會因為非洲豬瘟而沒有肉圓可吃，足足憋了半個月之久，好不容易等到豬肉解禁，今天無論如何也要衝一波來品嘗久違的肉圓。

    阿泉爌肉飯也在今天同步開賣，老闆謝泊宏說，昨天晚上拿到溫體豬肉後馬上熬夜滷肉，將今天要賣的1100份爌肉飯份量滷好，幾乎整夜沒有睡，就為了讓消費者今天一早就能吃到新鮮美味的爌肉飯。

    1名從台中豐原來的饕客說，太久沒吃到溫體豬肉，這段時間太想念豬肉的味道，因此今天特地挑早一點來，一口氣點3碗爌肉飯吃夠本。

    阿泉爌肉飯今天強勢回歸。（記者湯世名攝）

    阿泉爌肉飯今天強勢回歸。（記者湯世名攝）

    阿璋肉圓前擠爆饕客。（記者湯世名攝）

    阿璋肉圓前擠爆饕客。（記者湯世名攝）

    阿璋肉圓今天重新開賣。（記者湯世名攝）

    阿璋肉圓今天重新開賣。（記者湯世名攝）

    阿璋肉圓強勢回歸。（記者湯世名攝）

    阿璋肉圓強勢回歸。（記者湯世名攝）

    阿泉爌肉飯擠爆。（記者湯世名攝）

    阿泉爌肉飯擠爆。（記者湯世名攝）

    阿泉爌肉飯強勢回歸。（記者湯世名攝）

    阿泉爌肉飯強勢回歸。（記者湯世名攝）

    阿泉爌肉飯一早擠爆饕客。（記者湯世名攝）

    阿泉爌肉飯一早擠爆饕客。（記者湯世名攝）

    有民眾一口氣點3碗爌肉飯大口狂吃。（記者湯世名攝）

    有民眾一口氣點3碗爌肉飯大口狂吃。（記者湯世名攝）

