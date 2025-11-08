為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    揭鳳凰颱風3路徑預測 氣象粉專：若登陸台灣西南部恐重創

    2025/11/08 10:46 即時新聞／綜合報導
    臉書粉專「觀氣象看天氣」預估3個未來颱風路徑。（圖擷取自「觀氣象看天氣」臉書粉專）

    臉書粉專「觀氣象看天氣」預估3個未來颱風路徑。（圖擷取自「觀氣象看天氣」臉書粉專）

    今年第26號颱風「鳳凰」已於今天凌晨2時增強為中度颱風，對此臉書粉專「觀氣象看天氣」預估3個未來颱風路徑，分析可能以多強的強度影響或侵襲台灣。

    「觀氣象看天氣」臉書粉專今發文提及，「鳳凰颱風可能會以多強的強度影響或侵襲台灣？」來看看目前的海洋熱含量（OHC），菲律賓以東的洋面OHC還蠻高的，因此鳳凰颱風接下來將持續增強，在登陸呂宋島前有機會增強為強烈颱風。

    登陸呂宋島後強度將減弱為中度颱風，但出海後中等的OHC仍然可以維持其強度，甚至支持鳳凰再度增強；而且鳳凰颱風在來到南海，台灣海峽南部的移動過程，因沒有明顯涼冷的東北季風南下，因此若以路徑1接近台灣，登陸台灣西南部時將還能維持中度颱風的等級，將再度重創西南部。

    若以路徑2通過台灣海峽，鳳凰在接近海峽中部時由於OHC偏低，以及風切逐漸加大強度將明顯減弱，若中心沿著海峽中線附近通過，對西半部的影響就較輕微，但如果接近陸地北上，西半部陸地仍會出現較大的風雨。若以路徑3從東南部近海通過，影響最嚴重的區域為東南部以及恆春半島。待持續觀察。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播