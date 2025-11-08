揭鳳凰颱風3路徑預測 氣象粉專：若登陸台灣西南部恐重創

臉書粉專「觀氣象看天氣」預估3個未來颱風路徑。（圖擷取自「觀氣象看天氣」臉書粉專）

今年第26號颱風「鳳凰」已於今天凌晨2時增強為中度颱風，對此臉書粉專「觀氣象看天氣」預估3個未來颱風路徑，分析可能以多強的強度影響或侵襲台灣。

「觀氣象看天氣」臉書粉專今發文提及，「鳳凰颱風可能會以多強的強度影響或侵襲台灣？」來看看目前的海洋熱含量（OHC），菲律賓以東的洋面OHC還蠻高的，因此鳳凰颱風接下來將持續增強，在登陸呂宋島前有機會增強為強烈颱風。

請繼續往下閱讀...

登陸呂宋島後強度將減弱為中度颱風，但出海後中等的OHC仍然可以維持其強度，甚至支持鳳凰再度增強；而且鳳凰颱風在來到南海，台灣海峽南部的移動過程，因沒有明顯涼冷的東北季風南下，因此若以路徑1接近台灣，登陸台灣西南部時將還能維持中度颱風的等級，將再度重創西南部。

若以路徑2通過台灣海峽，鳳凰在接近海峽中部時由於OHC偏低，以及風切逐漸加大強度將明顯減弱，若中心沿著海峽中線附近通過，對西半部的影響就較輕微，但如果接近陸地北上，西半部陸地仍會出現較大的風雨。若以路徑3從東南部近海通過，影響最嚴重的區域為東南部以及恆春半島。待持續觀察。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法