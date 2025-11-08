為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    禁宰令解除！台中建國市場豬肉攤買氣爆棚 攤商剁肉剁到手軟

    2025/11/08 10:08 記者許國楨／台中報導
    建國市場豬肉攤今天開賣，消費者買氣強強滾。（記者許國楨攝）

    建國市場豬肉攤今天開賣，消費者買氣強強滾。（記者許國楨攝）

    台中建國市場是中台灣最大公有市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天「禁宰、禁運」令，攤商苦等半個月終於等到復市，市場內豬肉攤今天一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，剁肉聲、秤重聲此起彼落，久違的溫體豬香氣再次飄散開來。

    中央祭出15天豬隻禁運、禁宰令，6日中午全面解禁運輸，7日凌晨零時開放批發屠宰，因國內豬肉需經過拍賣、屠宰程序後才會供應傳統市場，因此，昨天下午只能在黃昏市場見到溫體豬，大部分傳統市場肉攤則是在8日（週六）上午才開始販售國產豬。

    今天上午8點不到，建國市場的豬肉區早已排滿人潮，買氣強強滾，老客人拎著菜籃等著搶第一波開賣，不少人邊排隊邊打趣說：「家裡冰箱都快空了，今天一定要多買一點補回來！」也有阿嬤笑著說，「憋了10幾天沒有溫體豬肉可以吃，今天趕快買回家烹煮食用。」攤商則忙得不可開交，從分切、剁肉、秤重到打包幾乎沒停手。

    據了解，建國市場內約80家豬肉攤中，有47家主打溫體豬肉，過去兩週近乎全面停業，損失慘重，隨著解禁生效，今早全數復工，消費者久違的採買熱潮也替攤商注入強心針。看著人潮不斷湧入，攤商們表示：「希望之後疫情穩定、豬肉穩供，大家都能開心買肉、吃肉！」

    建國市場豬肉攤今天開賣。（記者許國楨攝）

    建國市場豬肉攤今天開賣。（記者許國楨攝）

    建國市場豬肉攤今天開賣。（記者許國楨攝）

    建國市場豬肉攤今天開賣。（記者許國楨攝）

    豬肉攤買氣爆棚。（記者許國楨攝）

    豬肉攤買氣爆棚。（記者許國楨攝）

