台南善化胡麻節登場 1500碗「土魠魚海鮮麻油麵羹」大請客

善化胡麻節熱鬧登場，農會準備了1500碗主題料理「土魠魚海鮮麻油麵羹」，宴請大家。（記者吳俊鋒攝）

今年度的台南胡麻季產業文化活動上午起跑，善化區農會打頭陣，最受矚目的主題料理品嚐，準備了1500碗食材豐富的土魠魚海鮮麻油麵羹，霸氣大請客，美味行銷地方特色，人潮湧至，相當熱鬧。

善化胡麻節活動今天上午在區農會舉行，祭出「滿千送百」優惠，刺激買氣，並安排展售地方特產的田香市集，加上精彩的表演節目助興，熱鬧推廣。

請繼續往下閱讀...

今年活動以「幸胡善化．美味加麻」為主題，農會還規劃了製作胡麻油、芝麻醬等DIY體驗，吸引大小朋友參加。

善化胡麻節主題料理的品嚐活動都深受歡迎，去年是麻油芋頭海鮮粥，有豬肉、蝦子、透抽、小干貝等，還吃得到鮑魚，相當大手筆，今天也沒有讓人失望，一樣很霸氣。

善化區農會總幹事楊耿榮說，今年主題料理的菜色為土魠魚海鮮麻油麵羹，仍聘請知名總鋪師展現廚藝，內容同樣很豐富，還加上大蝦、小卷、蚵仔，準備數量多達1500碗。

善化區農會今天也有「鹹檸七」冰棒，以及結合芝麻、百香果的雙色霜淇淋等新品上市，提供民眾更多元的選擇。

楊耿榮提到，今年氣候相對穩定，胡麻收成恢復，預期質與量都會很好，活動當天，至農食選物所與茄拔展售中心購買自家的胡麻產品，消費滿1000元，就可獲贈100元的園遊券，回饋鄉親的愛護。

楊耿榮強調，農會以自由品牌「醇善」持續研發出的多樣胡麻產品，是透過契作，經由檢驗、嚴格把關後，結合精湛加工技術而打造，是台南最道地的美味，真的值得推薦。

善化區農會也推出胡麻、百香果等雙重口味的霜淇淋，頗受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

現場也安排榨製麻油的體驗。（記者吳俊鋒攝）

現場也規劃了芝麻醬的製作，民眾大排長龍體驗。（記者吳俊鋒攝）

善化胡麻節登場，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法