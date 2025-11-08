為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南善化胡麻節登場 1500碗「土魠魚海鮮麻油麵羹」大請客

    2025/11/08 10:05 記者吳俊鋒／台南報導
    善化胡麻節熱鬧登場，農會準備了1500碗主題料理「土魠魚海鮮麻油麵羹」，宴請大家。（記者吳俊鋒攝）

    善化胡麻節熱鬧登場，農會準備了1500碗主題料理「土魠魚海鮮麻油麵羹」，宴請大家。（記者吳俊鋒攝）

    今年度的台南胡麻季產業文化活動上午起跑，善化區農會打頭陣，最受矚目的主題料理品嚐，準備了1500碗食材豐富的土魠魚海鮮麻油麵羹，霸氣大請客，美味行銷地方特色，人潮湧至，相當熱鬧。

    善化胡麻節活動今天上午在區農會舉行，祭出「滿千送百」優惠，刺激買氣，並安排展售地方特產的田香市集，加上精彩的表演節目助興，熱鬧推廣。

    今年活動以「幸胡善化．美味加麻」為主題，農會還規劃了製作胡麻油、芝麻醬等DIY體驗，吸引大小朋友參加。

    善化胡麻節主題料理的品嚐活動都深受歡迎，去年是麻油芋頭海鮮粥，有豬肉、蝦子、透抽、小干貝等，還吃得到鮑魚，相當大手筆，今天也沒有讓人失望，一樣很霸氣。

    善化區農會總幹事楊耿榮說，今年主題料理的菜色為土魠魚海鮮麻油麵羹，仍聘請知名總鋪師展現廚藝，內容同樣很豐富，還加上大蝦、小卷、蚵仔，準備數量多達1500碗。

    善化區農會今天也有「鹹檸七」冰棒，以及結合芝麻、百香果的雙色霜淇淋等新品上市，提供民眾更多元的選擇。

    楊耿榮提到，今年氣候相對穩定，胡麻收成恢復，預期質與量都會很好，活動當天，至農食選物所與茄拔展售中心購買自家的胡麻產品，消費滿1000元，就可獲贈100元的園遊券，回饋鄉親的愛護。

    楊耿榮強調，農會以自由品牌「醇善」持續研發出的多樣胡麻產品，是透過契作，經由檢驗、嚴格把關後，結合精湛加工技術而打造，是台南最道地的美味，真的值得推薦。

    善化區農會也推出胡麻、百香果等雙重口味的霜淇淋，頗受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    善化區農會也推出胡麻、百香果等雙重口味的霜淇淋，頗受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    現場也安排榨製麻油的體驗。（記者吳俊鋒攝）

    現場也安排榨製麻油的體驗。（記者吳俊鋒攝）

    現場也規劃了芝麻醬的製作，民眾大排長龍體驗。（記者吳俊鋒攝）

    現場也規劃了芝麻醬的製作，民眾大排長龍體驗。（記者吳俊鋒攝）

    善化胡麻節登場，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

    善化胡麻節登場，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播